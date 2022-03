Hakerzy z kolektywu Anonymous włamali się do drukarek tysięcy rosyjskich użytkowników. Za pośrednictwem urządzeń przesłali Rosjanom komunikat o kłamstwach putinowskiej propagandy wraz z instrukcjami, jak się przed nią bronić poprzez instalację specjalnego oprogramowania.

/ Shutterstock

Jak przekazało Anonymous w tweecie, w ramach akcji wydrukowano dotąd ponad 100 tys. kopii oświadczeń nawołujących do niedawania wiary kremlowskiej wersji wojny w Ukrainie.

"Obywatele Rosji, działajcie teraz, by powstrzymać terrorystów. Putin zabija tysiące ludzi w Ukrainie" - napisano.

W oświadczeniu, cytowanym przez amerykański portal International Business Times (IBT), podkreślono również, że w wojnie rozpętanej przez Władimira Putina chodzi o "granice i strach przed Zachodem", a nie o Ukrainę.

Zauważono, że "kawałek papieru i atramentu to mała cena za krew niewinnych". Zachęcono również Rosjan, by walczyli o swoje "dziedzictwo i honor, by obalili skorumpowany system Putina, który kradnie z waszej kieszeni".

Rozmówca IBT, haker posługujący się na Twitterze pseudonimem DepaixPorteur, który brał udział w akcji, powiedział, że na zhakowanych urządzeniach wydrukowano również instrukcję instalacji darmowego oprogramowania Onion Router, dzięki któremu - wskazał - Rosjanie mogą uzyskać dostęp do "prawdziwych mediów" i obejść rosyjską cenzurę.