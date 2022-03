Krakowskie MPK przekaże do Lwowa pięć autobusów. Na Ukrainę nie pojadą puste - będą wypełnione darami.

Pakowanie darów od krakowian dla mieszkańców Lwowa / MPK Kraków /

Przekazujemy autobusu Solaris z 2009 roku. Pojazdy przeszły przeglądy techniczne i są w pełni sprawne. Dodatkowo MPK udostępni pakiet części zamiennych, żeby autobusy jak najdłużej mogły służyć mieszkańcom Lwowa - mówi rzecznik prasowy MPK Marek Gancarczyk.

Decyzja prezydenta Krakowa o przekazaniu autobusów to odpowiedź na apel mera Lwowa Andrija Sadowego do Związku Miast Polskich. We Lwowie autobusy są bardzo potrzebne, te które miasto posiadało zostały wysłane na front.

Do każdego pojazdu zapakowano dary od mieszkańców Krakowa. To żywność, chemia, koce, śpiwory, środki higieniczne i opatrunkowe, produkty dla dzieci oraz ubrania. Dodatkowo jedna z firm przekazała 100 nowych materacy i poduszek.

Trwa jeszcze załatwianie formalności związanych z przejazdem autobusów przez granicę polsko-ukraińską. Do granicy będą one prowadzone przez kierowców krakowskiego MPK, a następnie odbiorą je kierowcy z Lwowa. Autobusy wyruszą z Krakowa w środę.