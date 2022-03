Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział parlamentowi Włoch, że Rosja przez jego kraj chce wkroczyć do Europy. W wystąpieniu za pośrednictwem łącz wideo podkreślił, że potrzebne są kolejne sankcje przeciwko Rosji. Apelował o zamrożenie wszystkich dóbr i aktywów oligarchów. Ukraiński sztab generalny przekonuje, że Rosjanie mają zapasy amunicji i żywności na zaledwie 3 dni. W najnowszym raporcie argumentuje, że Rosjanie mają potężne problemy z zapewnieniem dostaw dla walczącego wojska. Wydarzenia z 27. dnia wojny w Ukrainie śledzimy dla Was w naszej relacji z 22.03.2022.

Zniszczona galeria handlowa w Kijowie / ATEF SAFADI / PAP/EPA

- W Mariupolu pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Według agencji Ukrinform, liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące.

- Siły Zbrojne Ukrainy twierdzą, że rosyjskie wojska prowadzące inwazję mają zapasy żywności, amunicji i paliwa na maksymalnie 3 dni.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed włoskim parlamentem powiedział, że Rosja przez jego kraj chce wkroczyć do Europy.

- Doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekonuje, że Kreml opracowuje plan odsunięcia Alaksandra Łukaszenki od władzy na Białorusi. To efekt tego, że dyktator zwleka z dołączeniem do inwazji.

12:02

Część gmin w rejonie Buczy w obwodzie kijowskim znajduje się pod ostrzałem wojsk rosyjskich, część jest na krawędzi katastrofy humanitarnej - poinformował we wtorek szef obwodu kijowskiego Ołeksandr Pawluk.

Szczególnie cierpią z powodu ostrzałów miejscowości: Makarów, Kopyliw, Seweryniwka, Kołonszczyna, Motyżyn, Jasnohorodka, Bereziwka, Babynci, Zdwyżiwka - napisał Pawluk na Telegramie.

Wojska rosyjskie okopały się w gminie Bucza i Nemyszajewe. Na trasie do Żytomierza, w Irpieniu i Hostomlu trwają walki.

W rejonie (odpowiednik powiatu) browarskim znajduje się sprzęt rosyjski. Uszkodzonych jest w tym rejonie wiele obiektów infrastruktury cywilnej.

11:47

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła już około 15,3 tys. żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także 509 czołgów i 99 samolotów bojowych - wynika z najnowszych danych przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ocenie strony ukraińskiej Rosjanie stracili również: 1556 opancerzonych wozów bojowych, około 1000 pojazdów, 252 systemy artyleryjskie, 45 jednostek obrony przeciwlotniczej, 123 śmigłowce, 80 systemów wyrzutni rakietowych, trzy okręty i łodzie, 70 cystern z paliwem i 35 dronów. Bilans opublikowano na profilu Sztabu Generalnego na Facebooku.

11:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział parlamentowi Włoch, że Rosja przez jego kraj chce wkroczyć do Europy. W wystąpieniu za pośrednictwem łącz wideo podkreślił, że potrzebne są kolejne sankcje przeciwko Rosji. Apelował o zamrożenie wszystkich dóbr i aktywów oligarchów.

Ukraina jest bramą dla rosyjskiego wojska, które chce wkroczyć do Europy, ale barbarzyństwo nie może wejść - oświadczył Zełenski.

Relacjonował swoją poranną rozmowę z papieżem Franciszkiem: Powiedziałem, że nasz naród stał się wojskiem. Prezydent mówił, że dotychczas zginęło na Ukrainie 117 dzieci.

11:33

Otoczenie Władimira Putina wypracowuje plan odsunięcia Alaksandra Łukaszenki od władzy w Białorusi - twierdzi doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Według niego, Rosja nie jest zadowolona, że Łukaszenka zwleka z dołączeniem do inwazji na Ukrainę.

11:09

Mieszkańcy Użhorodu na Zakarpaciu domagają się od władz tego miasta przy granicy ze Słowacją derusyfikacji nazw ulic i placów.

Apel w tej sprawie trafił do Rady Miasta. Wiele miejsc w naszym mieście nosi imię rosyjskich polityków, pisarzy i ludzi sztuki, którzy nie mają nic wspólnego z Zakarpaciem i Użhorodem, a zatem to element dawnej polityki podtrzymywania świadomości wielkorosyjskiej i sowieckiej. Dlatego prosimy o rozpoczęcie procesu derusyfikacji miasta w trybie określonym prawem - napisano w tym apelu.

Wykaz ulic, których nazwy miałyby być zmienione, jest długa. To między innymi ulice Gagarina, Gribojedowa, Puszkina, Czajkowskiego i Czechowa. Zdemontowane miałoby zostać także popiersie Puszkina na centralnym placu miejskim.

11:08

W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie kijowskim ewakuowano około 5 tys. osób. Spora część z tego to dzieci.

11:03

Francuski producent samochodów Renault wznowił produkcję w swoich moskiewskich fabrykach. Koncern ma poparcie francuskiego rządu w kwestii utrzymania produkcji. Decyzja Renault o wznowieniu produkcji ma poparcie francuskiego rządu.

Renault zawiesił produkcję w zeszłym miesiącu z powodu braku części i problemów logistycznych. Decyzja Renault o wznowieniu produkcji w poniedziałek ma poparcie francuskiego rządu, który jest jego największym udziałowcem - podają źródła cytowane przez agencję Reuters.

Renault posiada pakiet większościowy fabryk Avtovaz, które w ostatnich tygodniach częściowo wstrzymały produkcję w zakładzie Toljatii nad Wołgą oraz w Łżewsku.

10:46

Zajęcie Kijowa wciąż należy do priorytetów wojsk rosyjskich na Ukrainie, ale próba opanowania stolicy byłaby dla nich "samobójstwem" - powiedział Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Arestowycz powiedział także, że walki sił ukraińskich z wojskami rosyjskimi mogłyby się zakończyć w ciągu 2-3 tygodni.

10:44

W ostrzałach miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy armia rosyjska zastosowała nowoczesne pociski Tornado-S - poinformował ukraiński portal Militarnyj. Zdjęcie głowicy pocisku opublikowała policja ukraińska.

Awdijiwka została ostrzelana przez lotnictwo i artylerię. Są zabici i ranni. Zniszczonych zostało co najmniej 15 domów - podała policja ukraińska na Facebooku.

10:17

Oblężeniem Mariupola kieruje rosyjski generał pułkownik Michaił Mizincew. To on miał wydać wojsku rozkaz zrzucenia bomb na teatr w mieście, w którym przebywali wówczas cywile - poinformował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Według Ukraińców Mizincew jest ulubieńcem Putina i wcześniej kierował operacją w Syrii.

Michał Mizincew / Telegram /

10:04

W obwodzie charkowskim rosyjski czołg ostrzelał samochód osobowy zabijając trzy osoby, w tym 9-letnie dziecko - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Znajdująca się w samochodzie rodzina krzycząc i wymachując białą flagą informowała, że są cywilami. W pojeździe była rodzina z 9-letnią córką i 17-letnim synem, tylko ten ostatni przeżył ostrzał - dodano.

09:34

Z powodu braku dostaw części z zagranicy wstrzymana została praca zakładów Urałwagonzawod i Fabryki Traktorów w Czelabińsku, produkujących i naprawiających czołgi i inne wozy opancerzone dla rosyjskiego wojska - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Okupacyjne siły rosyjskie działające na Ukrainie mają pilną potrzebę naprawy i odbudowy uszkodzonej broni i sprzętu wojskowego - podkreślił sztab.

Według sztabu na terenie jednej z miejscowości w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wróg utworzył punkt naprawy pojazdów opancerzonych z udziałem maszyn i pracowników z przedsiębiorstw sektora obronnego Rosji. Obecnie naprawianych jest tam nawet 20 pojazdów - napisano.

09:22

Zniszczenia po ostrzale w regionie Korostenia.

09:19

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że w zabiegach o organizowanie ewakuacji cywilów władze koncentrują się na Mariupolu. Wymieniła trzy zaplanowane na wtorek korytarze humanitarne, ale żaden z nich nie dotyczy bezpośrednio Mariupola.

Na wtorek 22 marca zaplanowano korytarze ewakuacyjne z Berdiańska do Zaporoża, z miasta Nikolske do Zaporoża i korytarz, który wyruszy do Zaporoża ze wsi Jurjiwka - powiedziała Wereszczuk.

Dodała, że z Zaporoża do Mariupola wyruszyło już 21 autobusów z pomocą humanitarną.

09:12

Na Zakarpaciu rosyjskie służby specjalne rozpoczęły rozpowszechnianie dezinformacji o rzekomej chęci oderwania się od Ukrainy obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość węgierską - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na Wiktora Mykytę, szefa zakarpackiej obwodowej administracji wojskowej.

Służby specjalne Federacji Rosyjskiej prowadzą działalność dywersyjną w postaci operacji informacyjnych, mających na celu destabilizację wewnętrzną Zakarpacia - oświadczył Mykyta. Władze Zakarpacia wiedziały o takich planach na długo przez rozpoczęciem kampanii dezinformacyjnej - dodał.

Dziękuję przedstawicielom społeczności węgierskiej w regionie za jasne i skoordynowane działania mające na celu zlokalizowanie ataku i przeciwdziałanie destrukcyjnym działaniom Rosji. Sytuacja jest całkowicie pod kontrolą - oznajmił szef zakarpackiej obwodowej administracji wojskowej.

09:09

Rosyjscy najeźdźcy celowo niszczą duże magazyny żywności w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, ale jedzenia dla mieszkańców wystarczy - oświadczył szef władz obwodowych Serhij Hajdaj, cytowany we wtorek przez agencję Ukrinform.

W Siewierodoniecku rosyjska armia w dalszym ciągu niszczy magazyny hurtowni żywności. Uderzają w nie, ponieważ wiedzą, gdzie się znajdują. Udało im się wyrządzić szkody lokalnym przedsiębiorstwom, ale mieszkańcy miasta będą mieli zapewnione wyżywienie, zostały utworzone zapasy - napisał Hajdaj na Telegramie.

09:00

Ukraiński wywiad udaremnił kolejną próbę zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Grupę sabotażystów zatrzymano w mieście Użhorod. Kierował nimi agent FSB. Takie informacje podaje agencja Unian.

08:54

Rosyjskie siły na Ukrainie przez kolejny dzień dokonały jedynie ograniczonego postępu, a większość z nich utknęła w miejscu; Ukraińcy nadal skutecznie odpierają próby zajęcia Mariupola - poinformowało we wtorek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Pomimo ciężkich walk, siły ukraińskie nadal odpierają rosyjskie próby zajęcia południowego miasta Mariupol. Siły rosyjskie w innych częściach Ukrainy miały kolejny dzień ograniczonych postępów, a większość z nich utknęła w miejscu. Kilka ukraińskich miast jest nadal ciężko bombardowanych przez rosyjskie lotnictwo i artylerię. ONZ donosi, że ponad 10 milionów Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych w wyniku rosyjskiej inwazji - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:51

Wskutek rosyjskiej agresji zginęło dotąd w Ukrainie 117 dzieci, a 155 zostało rannych - poinformowała we wtorek w komunikatorze Telegram ukraińska Prokuratura Generalna.

Najwięcej dzieci poniosło śmierć bądź zostało rannych w obwodzie kijowskim - 58, charkowskim - 40, czernihowskim - 31 oraz donieckim - 30.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę uszkodzonych zostało 548 placówek edukacyjnych, z czego 72 doszczętnie zniszczono.

08:35

Były więzień obozów koncentracyjnych Borys Romanczenko zginął w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, co pokazuje, jak wygląda "denazyfikacja" Ukrainy przez Rosję - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku.

96-letni ocalały z niemieckich obozów koncentracyjnych Buchenwald, Peenemuende, Dora i Bergen-Belsen zginął w piątek, gdy wielopiętrowy budynek, w którym mieszkał, został trafiony przez rosyjski pocisk. "Ten człowiek tyle przeszedł i zginął w taki sposób. Nasz wróg ma pustkę zamiast serca, zamiast duszy, zamiast wszystkiego, co czyni człowiekiem" - skomentował Zełenski.

Ocenił, że fakt, że ukraińskie wojsko zestrzeliło "kolejny rosyjski sprzęt lotniczy" w regionie żytomierskim, skłania również do zastanawiania się, czy "rosyjscy piloci mają w głowach pustkę zamiast rozumu".

08:09

Alarmy przeciwlotnicze w wielu miastach Ukrainy, m.in. we Lwowie. Przez półtorej godziny mieszkańcy tego miasta nieopodal polskiej granicy musieli ukrywać się w schronach - informuje nasz specjalny wysłannik do Lwowa Mateusz Chłystun.

08:07

Fińskie służby celne zatrzymały 21 jachtów, które mogą należeć do rosyjskich biznesmenów lub firm z nimi powiązanych.

Jeśli zostanie potwierdzone, że jachty są powiązane z osobami objętymi listami sankcyjnymi, zostaną one skonfiskowane.

07:59

Separatyści z Donieckiej Republiki Ludowej opublikowali nagranie przedstawiające wykorzystanie amunicji termobarycznej podczas działań wojennych w Ukrainie.

07:53

W rosyjskich atakach w obwodzie ługańskim zginęło 124 cywilów, a 103 zostało rannych - przekazał szef obwodowej administracji Serhij Hajdaj.

07:47

Mer Boryspola Wołodymyr Borysenko wezwał cywilów do opuszczenia miasta w związku z możliwą rosyjską inwazją.

Jak pokazuje praktyka, im mniejsza liczba ludności cywilnej w mieście, tym łatwiej jest pracować siłom zbrojnym (ukraińskim) - napisał.

07:42

Po wielu dniach walk siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad zajętą wcześniej przez wojska rosyjskie miejscowością Makarów, położoną około 70 km na zachód od Kijowa - poinformowały siły zbrojne Ukrainy.

"Flaga państwowa Ukrainy została podniesiona w mieście Makarów" po wycofaniu się stamtąd wojsk rosyjskich - napisały siły zbrojne na Facebooku.

Makarów jest jedną z kilku miejscowości obwodu kijowskiego, w których w ostatnich dniach toczyły się walki.

07:37

Na stronie rosyjskiego tabloidu "Komsomolskaja Prawda" podano informacje o stratach w trakcie miesiąca inwazji. Według resortu obrony zginęło 9861 rosyjskich żołnierzy, a 16153 zostało rannych.

Informację wkrótce usunięto, a "KP" przekonuje, że padła ofiarą ataku hakerskiego.

07:31

Od początku inwazji rosyjskiej w Charkowie w wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczono prawie tysiąc obiektów cywilnych. To w większości budynki mieszkalne - podała ukraińska policja.

07:22

Sprzęt kolejnej zmiany brygadowej pancernej grupy bojowej USA operacji Atlantic Resolve przybędzie do portów w Europie w tym miesiącu; w kwietniu przybędą żołnierze - zapowiedziały amerykańskie wojska lądowe w Europie i Afryce.

"Żołnierze i sprzęt 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 4. Dywizji Piechoty zaczynają przybywać do Europy z Fort Carson w stanie Kolorado, jako część operacji Atlantic Resolve" - poinformowała U.S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

To planowa, dziewiąta rotacja pancernej brygadowej grupy bojowej (Armored Brigade Combat Team, ABCT) zapowiedziana w grudniu ubiegłego roku.

07:00

Ukraińskie siły zbrojne i obrona terytorialna utrzymały pełną kontrolę nad atakowanym przez wojska rosyjskie Czernihowem na północy Ukrainy - poinformował mer tego miasta Władysław Atroszenko, cytowany we wtorek przez agencję Ukrinform.

06:59

DJ-em na imprezie na moskiewskim stadionie Łużniki był... funkcjonariusz Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej - podaje NEXTA.

06:44

Większość, bo łącznie 53,2 proc. Polaków, popiera pomysł wysłania do Ukrainy międzynarodowej wojskowej misji stabilizacyjnej pod flagą NATO czy ONZ - wynika z badania United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 60 proc. jest także za uczestnictwem w tej inicjatywie polskich żołnierzy.

06:42

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, strategiczna państwowa spółka, rozpoczyna szkolenia obronne dla kilku tysięcy swoich pracowników w całym kraju. Wojskowy trening wdrażają Poczta Polska i Lasy Państwowe - informuje "Rzeczpospolita" i stawia pytanie, czy inne, ważne państwowe spółki pójdą w ich ślady.

Gazeta podnosi, że wspomniane firmy podążają tropem wyznaczanym przez nastroje: po rosyjskim ataku na Ukrainę wzrosła liczba osób, które zgłaszają się do wojska, aby odbyć podstawowe szkolenie.

06:31

Trwają rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucjami europejskimi o wsparciu dla rolnictwa oraz o bezpieczeństwie żywnościowym w związku agresją Rosji na Ukrainę - poinformowała w poniedziałek Grupa Azoty.

06:29

Zapasy amunicji i żywności rosyjskiej armii działającej na Ukrainie wystarczą na maksymalnie 3 dni - tak twierdzi ukraiński sztab generalny. W najnowszym raporcie argumentuje, że Rosjanie mają potężne problemy z zapewnieniem dostaw dla walczącego wojska.

06:26

Firma Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne Irpienia, Mariupola i Czernihowa z wczoraj.

06:21

Alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiewają w prawie każdym regionie Ukrainy - podaje The Kyiv Independent.

06:19

Trzy tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przyjęto w mieście Rimini we Włoszech - podała agencja Ansa. W stosunku do liczby mieszkańców przebywa tam jedna z największych w kraju wspólnot osób, które uciekły przed wojną. Dla 900 z nich udostępniono miejsca w hotelach.

06:18

Siedem pożarów lasów naliczono w strefie czarnobylskiej. Jak informują władze w Kijowie, powodem są rosyjskie ostrzały. Alarmują też, że powierzchnia pożarów kilkudziesięciokrotnie przekracza przyjęte normy bezpieczeństwa.

Eksperci zwracają uwagę, że pożary w promieniu 10 kilometrów od nieczynnej elektrowni zwiększają ryzyko radiacji.

06:12

Dyrektorzy krakowskich szpitali i wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapewnili w rozmowie z PAP, że uchodźcy z Ukrainy w dostępie do specjalistów będą traktowani jak obywatele Polski.

05:52

Trwają ostrzały Charkowa i Czernihowa. Do starć dochodzi też w okolicach Kijowa, szczególnie na zachodzie i północnym-zachodzie od stolicy - informuje dziennikarz RMF Krzysztof Zasada.

05:46

Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy informuje, że od 24 lutego 651 budynków mieszkalnych w kraju zostało całkowicie zniszczonych, a około 3780 domów częściowo zniszczonych.

05:09

Burmistrz Boryspola wezwał ludność cywilną do opuszczenia miasta - podaje agencja Ukrinform.

04:57

Wojska ukraińskie wyzwalają Makarów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował wczoraj, że "nad miastem Makarów wzniesiono flagę ukraińską", a siły rosyjskie zostały odepchnięte.

Makarów znajduje się 60 km na zachód od Kijowa.

04:54

Jedyny rosyjski producent czołgów - Uralvagonzavod - wstrzymał produkcję. Głównym powodem jest brak części - podaje NEXTA.

04:34

To jest oficer sił specjalnych - Lord. Służy wraz ze swoim przyjacielem Romanem w jednostce specjalnej Policji Państwowej Ukrainy w obwodzie chmielnickim.

04:08

W Kijowie słychać alarm lotniczy.

02:25

Szefowie dyplomacji USA i Francji Antony Blinken i Jean-Yves Le Drian wezwali do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na kontynuowanie przez nią ofensywy na Ukrainie - poinformowało na swojej stronie internetowej francuskie MSZ cytowane przez agencję Ukrinform. Jak wynika z opublikowanego oświadczenia, ministrowie przedyskutowali dramatyczną sytuację humanitarną na Ukrainie spowodowaną przez rosyjską inwazję i nieustanne ataki wojsk rosyjskich na cele cywilne w ukraińskich miastach. Podkreślili pilną konieczność całkowitego wstrzymania ognia w całej Ukrainie.

02:10

W ostatnim czasie pojawiło się wiele dezinformacji i fake newsów na temat wojny na Ukrainie – ostrzega państwowy instytut badawczy NASK i radzi krytyczne patrzenie na pojawiające się treści.

01:37

W Mariupolu pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Według agencji Ukrinform, liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące.

Ukrinform powołuje się na wypowiedź Wereszczuk dla Radia NV.

Od początku okupacji udało nam się ewakuować z miasta 45 tysięcy osób, ale... zostało ich tam ponad 100 tysięcy - powiedziała ukraińska wicepremier.



00:53

Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że rosyjskie oskarżenia, iż Ukraina posiada broń biologiczną i chemiczną mogą świadczyć, że Władimir Putin sam rozważa użycie takich broni w wojnie z Ukrainą. Ostrzegł również przed możliwymi atakami rosyjskich hakerów na amerykańskie firmy.

00:27

Około 1200 pojazdów ciężarowych czeka na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie); czas oczekiwania wynosi ok. 40 godzin - podał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Deruś podał, że na wyjeździe z Polski funkcjonariusze w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany odprawili trzy ciężarówki.

Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie trwa od soboty protest przeciwko handlowaniu UE z Rosją i Białorusią. Uczestnicy namawiają kierowców tirów do zawrócenia znad granicy. Przedstawiciele inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa zapowiedzieli zakończenie blokady na wtorek o godz. 8.

00:26

Fińska Służba Celna przejęła 21 luksusowych łodzi zimowanych obecnie w hangarach na terenie kraju. Według celników mogą należeć do rosyjskich oligarchów lub ich firm objętych sankcjami UE.

Według zarządzających hangarami - których cytuje "HS", "ciężko jest ustalić", czy łodzie należą do Rosjan, ponieważ zarejestrowane są w różnych miejscach na świecie, a w oficjalnych dokumentach niekoniecznie znajduje się nazwisko właściciela. Część łodzi jest zarejestrowana np. na wyspach Guernsey czy Jersey - terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii i znanych rajach podatkowych. Także załoga jachtów nie jest rosyjska.



00:24

Możliwość zwiększenia liczby uczniów w klasach o dzieci z Ukrainy oraz dopuszczenie do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego ukraińskiej młodzieży - to niektóre rozwiązania zawarte w opublikowanym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

23:53

Rosyjskie twierdzenia o użyciu w Ukrainie pocisków hipersonicznych mają zapewne odwrócić uwagę od braku postępów w kampanii lądowej.

"Rosja twierdzi, że wystrzeliła pewną liczbę pocisków "hipersonicznych" przeciwko celom w zachodniej Ukrainie. Jeśli to prawda, był to prawdopodobnie Kindżał - system rakietowy wystrzeliwany z powietrza, oparty na pocisku balistycznym Iskander, który był już intensywnie wykorzystywany przez siły rosyjskie w ataku na Ukrainę. Rosyjskie twierdzenia o użyciu rozwijanego systemu Kindżał mają najprawdopodobniej na celu odwrócenie uwagi od braku postępów w rosyjskiej kampanii lądowej. Jest bardzo mało prawdopodobne, by użycie pocisków Kindżał wpłynęło w istotny sposób na wynik rosyjskiej kampanii na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

22:57

Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainę systemy przeciwlotnicze sowieckiej produkcji, w tym m.in. samobieżne zestawy Osa - podał "Wall Street Journal". Według dziennika, broń została pozyskana przez USA w ramach tajnego programu badań nad sowieckimi technologiami.

22:53

W porcie w Gibraltarze zatrzymano luksusowy jacht, który należy do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Pumpianskiego - poinformował rząd tego terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.



Pumpianski jest właściciela firmy TMK, będącej jednym z największych na świecie producentów rur stalowych. Po napaści Rosji na Ukrainę został on objęty sankcjami zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Unię Europejską.



22:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w wywiadzie, że wszelkie kompromisy uzgodnione z Rosją w celu zakończenia wojny będą musiały zostać przegłosowane przez Ukraińców w referendum.

Zełenski oświadczył, że spotkanie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem jest niezbędne, aby ustalić stanowisko Rosji w kwestii zakończenia wojny.

22:05

Widzimy jasne dowody na to, że Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, rosyjskie siły są wyraźnie sfrustrowane i nasilają bombardowanie miast z dystansu.

Według niego wojska rosyjskie wciąż borykają się z problemami logistycznymi, w tym z brakiem żywności i paliwa, i mają problemy z komunikacją oraz dowodzeniem. Kirby ocenił też, że poszczególne rosyjskie oddziały sprawiają wrażenie, jakby działały osobno, i pokazują słabą integrację wojsk powietrznych i lądowych.



22:04

Wszyscy pracownicy okupowanej przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, którzy chcieli opuścić obiekt, byli w stanie to zrobić - poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Wymiana personelu siłowni rozpoczęła się w niedzielę.

Z opuszczenia elektrowni zrezygnowało 13 pracowników oraz większość ukraińskich ochroniarzy, którzy przebywali tam od zajęcia obiektu przez siły rosyjskie - podała MAEA w komunikacie.

Dzień wcześniej ukraińskie przedsiębiorstwo zarządzające obiektem poinformowało, że udało się przeprowadzić częściową rotację personelu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej i ewakuację osób, które przebywały na terenie siłowni.

Rosyjskie wojska zajęły obiekt jądrowy w pierwszym dniu zbrojnej agresji na Ukrainę 24 lutego.