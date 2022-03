Mamy wskazówki, że Ukraińcy przejmują kontrolę w okolicach Kijowa, zwłaszcza na południu miasta - powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu John Kirby. "Jesteśmy przekonani, że Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych" - dodał.

Zdj. satelitarne Irpina, w pobliżu Kijowa / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

W niektórych obszarach, kontrolowanych przez Rosjan Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze radzą sobie w walkach - mówił Kirby, odpowiadając na pytanie, czy Ukraina może wygrać tę wojnę.

Przypomniał, że USA ostatnio zdecydowały o pakiecie pomocowym dla Ukrainy o wartości 800 mln dolarów, a w sumie Waszyngton przeznaczył 2 mld dolarów na wzmocnienie walczących z Rosją Ukraińców. Każdego dnia wysyłamy na Ukrainę sprzęt wojskowy - zaznaczył rzecznik Pentagonu.



Kirby zwrócił uwagę, iż podczas 27 dni wojny Rosja nie osiągnęła żadnego strategicznego celu, co świadczy o słabości rosyjskiej armii. Putin powinien podjąć się rozmów pokojowych z Ukrainą - ocenił rzecznik.

"Wykorzystanie tej rakiety było w tym przypadku całkowicie pozbawione sensu"

Jego zdaniem Rosja co najmniej w jednym przypadku użyła pocisku hipersonicznego, ale atak taką rakietą był pozbawiony sensu. Nie sądzimy, aby to odmieniło losy tego konfliktu. Trafili tym pociskiem w budynek mieszkalny, zatem wykorzystanie tej rakiety było w tym przypadku całkowicie pozbawione sensu - mówił Kirby.



W kontekście czwartkowego szczytu NATO Kirby podkreślił, że w Europie jest wprawdzie ok. 100 tys. amerykańskich żołnierzy w ramach sił rotacyjnych i stałych, ale amerykańska administracja liczy na to, iż wszystkie kraje członkowskie zaangażują się w podejmowanie kolejnych decyzji.



Architektura bezpieczeństwa w Europie zmieniła się, a więc potrzebna jest dyskusja wewnątrz Sojuszu, mam nadzieję, że wszystkie kraje członkowskie zaangażują się w podejmowanie kolejnych decyzji - powiedział Kirby.



Kirby nie potrafił określić, ile cywilnych ofiar pochłonęła wojna na Ukrainie. Od takich szacunków są inne organizacje. My jesteśmy przekonani, że Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych - powiedział.



Zdradził także, iż Pentagon nie zaobserwował ostatnio żadnych zmian w aktywności rosyjskiej broni nuklearnej.