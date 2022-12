Rosjanie ostrzelali oddział położniczy szpitala w Chersoniu, gdzie wcześniej tego dnia urodziło się dwoje dzieci - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko. Ostrzał nie spowodował ofiar. Rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą - ocenia dziennik "De Telegraaf". Zdaniem holenderskiej gazety właśnie dlatego Władimir Putin zasugerował w niedzielę rozpoczęcie negocjacji. Walki na Ukrainie koncentrują się wokół położonego na wschodzie kraju miasta Bachmut; Rosjanie inicjują tam częste ataki na małą skalę - ocenia w codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Najważniejsze wydarzenia związane z 307. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 27.12.2022 r.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / Kaniuka Ruslan / PAP/EPA

21:29

W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy pod okupacją rosyjską pozostaje 29 miejscowości, czyli co najmniej 2 proc. terytorium tego regionu - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Rosjanie okupowali wcześniej 32 proc. tego obwodu, zostali wyparci przez ukraińską kontrofensywę.

Trzy spośród tych miejscowości leżą w "szarej strefie", czyli "na ich terenie toczą się aktywne działania bojowe" - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję Ukrinform. Zapewnił, że władze ukraińskie podtrzymują kontakt ze wszystkimi 29 okupowanymi miejscowościami. Reagujemy dość szybko na zapytania o ewakuację. Nie jest tam ona masowa - ludzie, którzy chcieli wyjechać, już to zrobili - dodał.

21:02

Oto najnowsze zdjęcia z Kijowa, który boryka się - przez rosyjskie ostrzały - z problemem dostępu do prądu:

Kijów, Ukraina / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Kijów, Ukraina / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Kijów, Ukraina / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

20:33

Wojska rosyjskie ostrzelały we wtorek oddział położniczy szpitala w Chersoniu, gdzie wcześniej tego dnia urodziło się dwoje dzieci - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko. Nazwał on "cudem" to, że ostrzał nie spowodował ofiar.

19:55

Wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana świadczą o patologicznym lekceważeniu Ukrainy i narodu ukraińskiego, który opiera się rosyjskiej agresji, a także o jego własnej politycznej krótkowzroczności - oświadczyło we wtorek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



"Przecież porażka Ukrainy w wojnie, do której pośrednio wzywa Viktor Orban, doprowadziłaby do bezpośredniego zagrożenia Węgier i Węgrów rosyjską agresją" - dodało ministerstwo. "Węgierski przywódca powinien zadać sobie pytanie, czy chce pokoju. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, powinien wykorzystać swoje bliskie związki z Moskwą, aby skłonić ją do zaprzestania agresji na Ukrainę i wycofania swoich wojsk" - zaznaczył ukraiński resort dyplomacji w wiadomości na Telegramie.



Była to reakcja władz Ukrainy na wypowiedzi Orbana, który stwierdził, że wojna może się ciągnąć przez dziesięciolecia, a "Ukraina może walczyć tylko tak długo, jak długo Stany Zjednoczone wspierają ją, przekazując broń i pieniądze, a jeśli Amerykanie zechcą pokoju, to zapanuje pokój".



18:35

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o wykryciu partii 160 tys. ton rudy żelaza, przechowywanej w portach ukraińskich, a należącej do firmy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Na mienie, warte prawie 49 mln USD, nałożono areszt.



"W wyniku działań śledczych i operacyjnych (...) ustalono miejsce, gdzie znajdowały się nielegalne magazyny rosyjskie, w których przechowywano ponad 160 tys. ton ukraińskiej rudy żelaza. Ukryty surowiec znaleziono na terenie kilku portów morskich na Ukrainie" - podała SBU w oświadczeniu opublikowanym na serwisie Telegram.



Łączna wartość surowca wynosi ok 1,8 mld hrywien (ok. 49 mln USD). "Ustalono, że partia rudy żelaza jest własnością firmy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, który należy do najbliższego kręgu władz wojskowo-politycznych na Kremlu" - głosi oświadczenie.

18:22

Władimir Putin podpisał dekret o krokach odwetowych na wprowadzenie limitu cen ropy rosyjskiej; dokument głosi, że Rosja zabrania dostaw ropy i produktów naftowych podmiotom zagranicznym, jeśli kontrakt zakłada limit cen - podała rosyjska redakcja BBC.



Dekret wejdzie w życie 1 lutego 2023 roku - przekazała BBC. Ograniczenia dotyczące ropy będą obowiązywać do 1 lipca 2023 roku. Datę obowiązywania ograniczeń dostaw produktów naftowych ma określić rząd Rosji.

17:13

W rosyjskim Iżewsku pojawiła się reklama usług pogrzebowych, oferująca sprowadzanie "ładunku 200". W żargonie wojskowym oznacza to trumnę z ciałem poległego żołnierza - podaje niezależny portal Mediazona.

16:30

Jak informuje Mediazona treść reklamy, wyświetlanej na bannerach elektronicznych, już zmieniono.

16:00

Magazyn "Forbes" opublikował listę 20 najbogatszych Ukraińców czasu wojny. W porównaniu z początkiem lutego 2022 roku ich majątek zmalał o ponad 20 mld dol. i wynosi obecnie 22,5 mld dol. - napisał dwutygodnik.

Wiele aktywów liderów rankingu zostało zniszczonych, zajętych lub uszkodzonych - zaznaczył "Forbes". Ranking - jak podkreślił magazyn - wyraźnie wskazuje kierunki zmian w ukraińskim biznesie: liderzy starej daty przemijają. "Ich straty są nieproporcjonalnie większe, a na liście znalazło się już sześciu przedsiębiorców, którzy majątek zbili w sektorach opartych na wiedzy" - napisano.

Na pierwszym miejscu listy znalazł się pochodzący z Doniecka Rinat Achmetow, właściciel m.in. klubu piłkarskiego Szachtar Donieck i zakładów metalurgicznych w Mariupolu. Jego majątek zmniejszył się z niemal 14 mld dol. na początku lutego tego roku do 4,4 mld dol. w grudniu. Na miejscu drugim ex aequo znaleźli się przedsiębiorcy z branży IT: Maksym Lytwyn i Ołeksij Szewczenko z majątkami sięgającymi 2,3 mld dol. Aktywa ich obojga na początku lutego 2022 roku szacowano na 4 mld dol. Na trzecim miejscu uplasował się Wiktor Pinczuk, biznesmen z branży metalurgicznej, którego majątek na początku roku wynosił 2,6 mld dol., a obecnie spadł do 2,2 mld dol.



15:33

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak pasażerowie rosyjskiego autobusu wyrzucają z pojazdu starszą kobietę. Tak zareagowali na wypowiedzi seniorki, która krytykowała rząd i wojnę w Ukrainie.

14:14

Ciała kolejnych 42 poległych żołnierzy ukraińskich sprowadzono do kraju - poinformowało ministerstwo ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych. Ogółem Ukrainie przekazano do tej pory 869 ciał poległych w wojnie rozpętanej przez Rosję.

Dziś odbyła się kolejna operacja przekazania ciał; przywieziono 42 poległych - podały służby prasowe ukraińskiego ministerstwa w komunikacie.

Operacjami sprowadzania do kraju ciał poległych żołnierzy zajmuje się od maja br. pełnomocnik do spraw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Funkcję tę pełni Ołeh Kotenko. Pełnomocnik podlega ministrowi ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. Zajmuje się on także, we współpracy ze strukturami siłowymi, wymianą jeńców ze stroną rosyjską.

13:53

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski wraca do Rzymu z piątej od początku wojny misji na Ukrainie, dokąd zawiózł kolejny transport z pomocą. Prefekt dykasterii do spraw Posługi Miłosierdzia spędził Boże Narodzenie w Kijowie.

Portal Vatican News podał, że polski kardynał wraca do Rzymu pustym furgonem. Na Ukrainę zawiózł transport generatorów prądu oraz koszulek termicznych. Jego urząd dalej prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup takiej odzieży.

Watykański portal przytoczył słowa kard. Krajewskiego: "Ojciec Święty wysłał mi wiadomość. Był zadowolony, że jest blisko z narodem ukraińskim poprzez swego jałmużnika".

12:15

Władimir Putin mówi o dialogu, ale bombarduje cywilów na Ukrainie; nie można mu ufać - powiedział szef włoskiej dyplomacji i wicepremier Antonio Tajani dziennikowi "La Stampa". Jak dodał, Rosja musi "wystosować sygnał, że chce negocjować".

Za słowami Putina nie idą fakty - stwierdził włoski wicepremier. Wyraził następnie opinię, że "sygnał mógłby napłynąć ze sposobu zarządzania Zaporoską Elektrownią Atomową", która jest okupowana przez wojska rosyjskie.

Tajani zapowiedział też, że Włochy będą dalej wysyłać broń Ukrainie.

11:46

W położonej w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i okupowanej przez wojska rosyjskie Makiejewce zastrzelono 8-osobową rodzinę, w tym czworo dzieci. Władze okupacyjne twierdzą, że zabójcy to pospolici przestępcy i zostali już schwytani. Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola, uważa jednak, że za zbrodnię odpowiadają członkowie Grupy Wagnera - podała Ukraińska Prawda.

11:44

Rosyjska gospodarka będzie miała coraz większe trudności z dalszym finansowaniem wojny z Ukrainą - ocenia dziennik "De Telegraaf". Zdaniem holenderskiej gazety właśnie dlatego Władimir Putin zasugerował w niedzielę rozpoczęcie negocjacji.

"Putin coraz trudniej łapie oddech" - uważa największy dziennik Holandii i twierdzi, że wynika to z tego, iż "skarbiec wojenny powoli się opróżnia".

Gazeta zaznacza jednocześnie, że Kijów i Moskwa wierzą we własne zwycięstwo i to powoduje, że na prawdziwe negocjacje na razie nie ma co liczyć.

10:39

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką w Sankt Petersburgu.