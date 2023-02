Prawie 20 bloków energetycznych elektrowni cieplnych w Ukrainie zostało uszkodzonych po rosyjskich ostrzałach. Powoduje to duże problemy z zapewnieniem energii elektrycznej dla całego kraju. Słowacy rozpoczęli z Ukrainą negocjacje w sprawie przekazania samolotów myśliwskich MIG-29. Sobota to 353. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Ukraińscy żołnierze podczas inspekcji w mieście Siewiersk w obwodzie donieckim. / Vladyslav Karpovych / PAP/EPA 08:25 W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 21,9 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 19 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,753 mln wjazdów do Polski i ponad 7,88 mln wyjazdów do Ukrainy. 07:56 Rosjanie znów użyli irańskich dronów Szahid do uderzenia w obiekty energetyczne w okolicach Krzywego Rogu oraz Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim. Ugaszono już pożary, trwa szacowanie strat. 07:31 Ukraina podała nowe dane o stratach po stronie Rosjan. W ciągu ostatniej doby zaginęło aż 1140 żołnierzy. 06:40 Premier Słowacji Eduard Heger powiedział w Bratysławie, że po otrzymaniu oficjalnej prośby od Ukrainy o przekazanie samolotów myśliwskich MIG-29 rząd rozpoczął negocjacje na ten temat. Przeciw przekazaniu samolotów jest były trzykrotny premier, jeden z liderów opozycji Robert Fico. 06:35 Litwa wysyła na Ukrainę działa przeciwlotnicze L-70. "Będą w stanie niszczyć wrogie samoloty, śmigłowce i drony z odległości do 5 km w każdych warunkach pogodowych" - czytamy w raporcie LRT - litewskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego. 06:30 "Z powodu ciągłych ostrzałów rosyjskich i zajęcia części obiektów energetycznych przez Rosjan energetyka ukraińska straciła czasowo 44 proc. mocy wytwarzanych w elektrowniach atomowych i 75 proc. - w elektrowniach cieplnych" - poinformował premier Denys Szmyhal. "Ogólnie z powodu ciągłych ataków uszkodzonych jest prawie 20 bloków energetycznych elektrowni cieplnych" - przekazał premier na posiedzeniu rządu. 06:22 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że jeden z reaktorów Chmielnickiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Ukrainy został wyłączony z powodu niestabilności sieci energetycznej, spowodowanej rosyjskimi ostrzałami rakietowymi. Eksperci MAEA obecni w elektrowni potwierdzili, że wszystkie systemy bezpieczeństwa nuklearnego działają normalnie. 06:20 Joe Biden przyleci do Polski - potwierdził późnym wieczorem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wizytę amerykańskiego prezydenta w Polsce zaplanowano na 20-22 lutego. "Prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosi też przemówienie m.in. o roli Polski w kontekście kryzysu na wschód od naszych granic" - powiedział Przydacz. Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje: Słowacja rozpoczęła negocjacje z Ukrainą o dostawie samolotów MIG

