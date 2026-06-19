Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą. Politycy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej, krytykowali Zielony Ład i nielegalną migrację, a Kaczyński wyraził nadzieję, że Bardella zostanie prezydentem Francji.

Jarosław Kaczyński i Jordan Bardella / Paweł Supernak / PAP

Jarosław Kaczyński i Jordan Bardella podczas spotkania w Warszawie podkreślili wspólne stanowisko wobec zmian w Unii Europejskiej, krytykując Zielony Ład i nielegalną migrację.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że polityk Zjednoczenia Narodowego zostanie prezydentem Francji.

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W piątek w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Jordana Bardelli, który od czwartku przebywa z wizytą w Polsce. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że oba ugrupowania mają "bardzo wiele ważnych, wspólnych punktów, które określają nasze cele, sposób rozumowania, poglądy".

Dodał, że z przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego rozmawiali zwłaszcza o Zielonym Ładzie, krytykowali nielegalną migrację i wyrazili potrzebę zmiany Unii Europejskiej. Mamy wspólny pogląd na to, że Unia Europejska powinna trwać, ale powinna służyć narodom, ich wolności, suwerenności, rozwojowi - podkreślił.

Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej wyraził nadzieję, że Jordan Bardella wkrótce zostanie prezydentem Francji. Ocenił, że będzie to "bardzo ważna zmiana" i "decydujący krok, można powiedzieć, ku temu, by w Polsce i w Europie powstała koalicja, która będzie w stanie zmienić Unię Europejską".

Co istotne, Jordan Bardella wciąż nie jest kandydatem Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji; sam deklaruje, że przygotowuje się do roli szefa rządu. Kandydatką tego skrajnie prawicowego ugrupowania ma być liderka RN Marine Le Pen, ale jej start nie jest pewny ze względu na wyrok sądowy.

Francuski polityk zapewnił, że niezależnie od decyzji sądu, będzie współpracował z Marine Le Pen. Będziemy pracować ręka w rękę - zadeklarował, odnosząc się do spekulacji o rywalizacji wewnątrz partii.

Zjednoczenie Narodowe prowadzi w sondażach

Przebywający w Polsce Jordan Bardella spotkał się w czwartek z prezydentem Karolem Nawrockim i wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji. W piątek rano był w Kuźnicy na granicy polsko-białoruskiej, gdzie straż graniczna przedstawiła funkcjonowanie zabezpieczeń granicznych, a następnie odwiedził Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.

We Francji rozpoczęła się już kampania wyborcza, której zwieńczeniem będą wybory prezydenckie. Obecnie w rankingach prowadzą politycy Zjednoczenia Narodowego - sondaże mówią, że ewentualny kandydat tego ugrupowania może liczyć na ponad 30 proc. głosów. Po drugiej stronie sceny politycznej lider Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon uzyskuje w badaniach około 15 proc.