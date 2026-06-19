​Niemcy mają obowiązek zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski - głosi przyjęta w piątek uchwała Sejmu. "Szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec" - podkreślono.

Sejm RP - zdjęcie poglądowe / Paweł Supernak / PAP

Sejm przyjął uchwałę wzywającą Niemcy do realizacji zobowiązań wobec Polski wynikających ze skutków II wojny światowej, szczególnie wypłaty odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i więzień nazistowskich.

Uchwała została przyjęta z okazji 35. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami z 1991 roku; z a głosowało 235 posłów, przeciw było 181, a 17 wstrzymało się od głosu.

W uchwale podkreślono znaczenie traktatu z 1991 roku jako fundamentu współczesnych relacji polsko-niemieckich i przykładu przezwyciężania historycznych traum.

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Uchwała w sprawie uczczenia 35. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy została przygotowana z inicjatywy sejmowej komisji spraw zagranicznych. Za jej przyjęciem głosowało 235 posłów, przeciw było 181, a od głosu wstrzymało się 17 osób. Za opowiedzieli się politycy koalicji rządowej, Razem i 4 posłów niezrzeszonych. Przeciw byli posłowie PiS, 2 posłów niezrzeszonych, koła Demokracja Bezpośrednia i Konfederacji Korony Polskiej, a posłowie Konfederacji wstrzymali się.

Uchwała w duchu słów "udzielamy wybaczenia i prosimy o nie"

W uchwale posłowie przypomnieli, że traktat polsko-niemiecki został podpisany 17 czerwca 1991 roku przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz kanclerza Niemiec Helmuta Kohla wraz z towarzyszącymi im ministrami spraw zagranicznych. "Traktat został zawarty w duchu przełomowych słów 'udzielamy wybaczenia i prosimy o nie' wrocławskiego arcybiskupa Bolesława Kominka znajdujących się w orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku oraz dorobku intelektualnego 'Solidarności' i polskich środowisk niezależnych" - podkreślono w uchwale.

Dodano, że Traktat mógł zostać zawarty dzięki odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 roku, "a ówczesne prace nad porozumieniem polsko-niemieckim torowały także drogę do zjednoczenia Niemiec i tym samym dawały podwaliny nowego ładu politycznego w Europie".

Sejm w uchwale zwrócił uwagę, że "traktat z 1991 roku był ważnym krokiem do przezwyciężenia dotkliwych skutków napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w 1939 roku, nawiązywał do traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy podpisanego w 1990 roku i okazał się jednym z fundamentalnych wydarzeń w historii stosunków polsko-niemieckich". W tekście podkreślono, że "Polska i Niemcy są dzisiaj sojusznikami i bliskimi partnerami gospodarczymi". W uchwale Sejm podkreślił, że "uznaje traktat z 1991 roku jako stałe zobowiązanie obu stron do poprawiania relacji polsko-niemieckich w oparciu o jego literę i ducha".

Dodano, że "dzisiejsze stosunki między Polakami a Niemcami mogą być przykładem tego, jak pomimo traumatycznych doświadczeń historycznych można zorganizować współpracę i porozumienie ludzi, instytucji i państw".

Sejm oświadczył też, że "strona niemiecka ma obowiązek, aby budując nasze współczesne relacje w oparciu o prawdę i poczucie odpowiedzialności, zrealizować wszelkie zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej dla Polski". "Szczególnie pilnym problemem jest wypłata odszkodowań dla żyjących więźniów obozów i osadzonych w więzieniach nazistowskich Niemiec" - podkreślono. Posłowie wskazali również, że "niezmiennie istotna dla naszych, polsko-niemieckich, relacji pozostaje współpraca młodego pokolenia m.in. w oparciu o podpisaną jednocześnie z traktatem z 1991 roku umowę o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży".

Sejm podkreślił też "wspólne, polsko-niemieckie, zobowiązanie do uczestnictwa w obecnych procesach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, a także budowania ładu prawnego i pokoju w Europie". W uchwale napisano też, że dla Polski i Niemiec szczególnie ważne jest wypracowanie specjalnej formy stałych kontaktów i konsultacji pomiędzy Sejmem i Bundestagiem. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uczcić 35. rocznicę podpisania historycznego traktatu o dobrym sąsiedztwie, życzy społeczeństwom naszych krajów życia w pokoju, zacieśniania współpracy dla dobra naszych narodów, zjednoczonej Europy, a także całej wspólnoty euroatlantyckiej, której część stanowimy" - głosi ostatniej zdanie uchwały.

Polsko-niemiecka umowa o współpracy wojskowej

W środę - w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie - ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń, nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Ponadto w środę, w Berlinie spotkali się w środę szefowie MSZ Polski i Niemiec - Radosław Sikorski i Johann Wadephul.

Sikorski podkreślał, że Niemcy i Polskę łączy "wspólna percepcja zagrożeń i determinacja do współpracy". Zapewnił także, że oba kraje będą razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, a także wspierać walczącą Ukrainę.