Kilka godzin po ogłoszeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk. Jego krótki komentarz pojawił się na platformie X.

Premier Donald Tusk / Wiktor Dąbkowski / PAP

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Nawrocki: Nie możemy przejść obojętnie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

Dziś w Polsce żyje ponad półtora miliona Ukraińców. Skala pomocy finansowej, którą przekazaliśmy walczącej Ukrainie, to miliardy złotych. Jako zwierzchnik sił zbrojnych muszę przypomnieć również, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania - stwierdził jednoznacznie Nawrocki.

"Szokuje naszych sojuszników". Tusk o decyzji Nawrockiego

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia" - napisał premier Donald Tusk na platformie X.