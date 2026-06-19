Dwa pociągi zderzyły się w Bedford niedaleko Londynu. Brytyjska policja informuje o jednej ofierze śmiertelnej. 11 osób ma bardzo poważne obrażenia.

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Policja informuje, że wypadek miał miejsce po godz. 17:15 czasu lokalnego. Zderzyły się pociągi jadące w kierunku londyńskiego dworca St Pancras z Corby i Nottingham. 

Według pierwszych ocen najbardziej prawdopodobne jest, że pierwszy skład zatrzymał się z powodu awarii systemu bezpieczeństwa, a następnie drugi pociąg zderzył się z jego tyłem. 

Na miejsce skierowano liczne jednostki policji, straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Wieczorem Brytyjska Policja Transportowa przekazała informację o jednej ofierze śmiertelnej. 

Z kolei lokalne pogotowie poinformowało, że rannych zostało 89 osób. 11 z nich jest w najcięższym stanie. 22 mają poważne obrażenia, a 56 - lżejsze rany. 

Służby ratunkowe oraz operatorzy kolejowi apelują do wszystkich, by unikali okolic miejsca zdarzenia i nie podejmowali prób podróży na trasie Luton-Bedford. Dla pasażerów organizowane są zastępcze środki transportu, jednak należy liczyć się z poważnymi opóźnieniami.

Policja oraz służby kolejowe prowadzą działania wyjaśniające na miejscu zdarzenia.

Brytyjski premier Keir Starmer napisał w oświadczeniu, że doniesienia o kolizji są głęboko niepokojące i zapewnił, że jest myślami z rodziną osoby, która straciła życie oraz "tymi, którzy odnieśli poważne obrażenia".

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