Dwa pociągi zderzyły się w Bedford niedaleko Londynu. Brytyjska policja informuje o jednej ofierze śmiertelnej. 11 osób ma bardzo poważne obrażenia.

Zderzenie pociągów Bedford / X/zrzut ekranu / Shutterstock

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Policja informuje, że wypadek miał miejsce po godz. 17:15 czasu lokalnego. Zderzyły się pociągi jadące w kierunku londyńskiego dworca St Pancras z Corby i Nottingham.

Według pierwszych ocen najbardziej prawdopodobne jest, że pierwszy skład zatrzymał się z powodu awarii systemu bezpieczeństwa, a następnie drugi pociąg zderzył się z jego tyłem.