Na godzinę 12:00 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ma to związek z wybuchem, do którego doszło we wtorek o godzinie 15:40 w skupie zboża w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Zginęło dwóch mężczyzn: pracownik skupu oraz rolnik, który przywiózł zboże. Polskie władze potwierdziły, że eksplodował pocisk produkcji rosyjskiej. Nie ma jednak pewności, kto wystrzelił pocisk. Mimo to do MSZ został wezwany ambasador Rosji, a ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało, że doniesienia o rzekomym udziale rosyjskich rakiet w eksplozji w Przewodowie są nieprawdziwe i jest to "prowokacja mająca na celu dalszą eskalację". Nad ranem polskiego czasu prezydent USA powiedział, że "wstępne informacje przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona z Rosji". Jak stwierdził ma o tym świadczyć trajektoria lotu.

08:24

To nie pocisk wystrzelony z Rosji, ale rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej spadła wczoraj po południu na miejscowość Przewodów na Lubelszczyźnie. Według niemieckiej agencji dpa, taką informację liderom państw przebywającym na szczycie G20 miał przekazać amerykański prezydent.

Biden miał mówić, według tych doniesień, o pocisku z systemu S-300. To sowieckiej produkcji system rakietowy, który jest integralną częścią ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Krótko wcześniej Biden określił jako "mało prawdopodobne", że pocisk, który uderzył w Polskę, został wystrzelony z Rosji. Przeczy temu jego trajektoria.

Jak dodaje "Die Welt", za incydent w Przewodowie odpowiedzialna jest jednak Moskwa, bo to Rosja ostrzeliwując Ukrainę doprowadziła do użycia przez Kijów pocisków antyrakietowych.

08:18

Przewodów, gdzie wczoraj rakieta zabiła dwie osoby, jest położony na terenie rolniczym, wśród pół. W pobliżu nie ma żadnych miejsc, na których znajdowałaby się infrastruktura krytyczna - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Jesteśmy przerażeni. Znaliśmy ludzi, którzy tam zginęli. Przykro, bo to byli bardzo porządni mieszkańcy naszej gminy - mówił nam wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik.

Dodał, że gdyby rakiety uderzyły dosłownie kawałek dalej, wymiar tej tragedii mógłby być znacznie tragiczniejszy. Ten wybuch miał miejsce bardzo blisko starego osiedla, gdzie mieszka kilkadziesiąt rodzin - powiedział w rozmowie z nami.

08:05

Kreml zaplanował przeprowadzenie zmasowanego ataku rakietowego, do jakiego doszło we wtorek na Ukrainie, przed wystąpieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum G20 - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Eksperci ośrodka zaznaczają jednak, że wielokierunkowy zmasowany ostrzał wymaga znaczących wojskowych przygotowań. Według nich zaplanowanie takiego ataku świadczy o braku zainteresowania przygotowaniem gruntu pod negocjacje z Ukrainą ze strony Kremla.

Analitycy zaznaczają też, że będą obserwować rozwój sytuacji wokół wybuchu w Polsce.

08:02

Żadna armia nie dysponuje systemem obrony powietrznej, który chroni terytorium całego kraju - przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodano, zadaniem systemów jest m. in. obrona infrastruktury krytycznej.

07:57

Eksperci, którzy są na miejscu wybuchu w Przewodowie, na podstawie ukształtowania terenu, analizy leja po wybuchu będą w stanie określić, z którego kierunku rakieta nadleciała - mówił w RMF FM gen. Jarosław Kraszewski. Nawiązując do zdjęć z miejsca wybuchu powiedział: Mamy wywróconą przyczepę, która znacząco ułatwi potwierdzenie tego, z którego kierunku nadleciała rakieta. Kluczowe jest, by eksperci znaleźli jak najwięcej elementów rozerwanej rakiety, zarówno części nosiciela (części, gdzie jest paliwo, silniki), jak również fragmenty głowicy. Najlepiej byłoby znaleźć te z opisami i na tej podstawie eksperci na pewno będą w stanie określić typ rakiety.

07:44

Minionej doby rosyjskie wojsko wystrzeliło ponad 90 pocisków manewrujących typu Ch-101 i Kalibr; 77 z nich zniszczyły ukraińskie siły obrony - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zaatakowano budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury krytycznej w obwodach kijowskim, żytomierskim, winnickim, połtawskim, lwowskim, chmielnickim i innych - czytamy w porannym komunikacie.

07:43

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa analiza dotychczasowych ustaleń z dowódcami, szefami służb i sojusznikami - przekazał szef BBN Jacek Siewiera odnosząc się do eksplozji w Przewodowie.

07:31

Wiemy więcej o tym, jak przebiegało wezwanie ambasadora Rosji do MSZ-tu. Było to bardzo krótkie spotkanie. Siergieja Andriejewa przyjął sam minister Zbigniew Rau.

Sprawnie, cicho, bez podania sobie rąk - tak opisywał spotkanie anonimowy urzędnik resortu spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim. Andriejew nie odezwał się, wysłuchał słów ministra Raua, a następnie opuścił gmach resortu.

Nasz dziennikarz ustalił, że ambasador Rosji nie skomentował tego, co wydarzyło się w Przewodowie.

07:17

Dźwięk był, jakby samolot nisko leciał. Nietypowy. To skłoniło mnie, by wyjść na zewnątrz - usłyszał na mieszkańca Przewodowa reporter RMF FM Krzysztof Kot. Drugi nasz wysłannik do miejsca wybuchu Mateusz Chłystun poinformował, że na miejsce eksplozji dotarł wójt gminy Hrubieszów. Donosi także, że miejscowa szkoła została przerobiona na miejsce prac sztabu, także sztabu dziennikarzy, którzy do Przewodowa zjechali z całego świata.

06:55

06:43

Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc w trwającym polskim dochodzeniu w sprawie eksplozji we wschodniej Polsce - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden, komentując spotkanie z przywódcami państw G7 i NATO na Bali w Indonezji. Podkreślił też gotowość do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za ataki na Ukrainę.

06:38

O godzinie 6:30 reporter RMF FM Mateusz Chłystun relacjonował z Przewodowa, że na miejsce wybuchu dojechało kilkanaście radiowozów. Dołączyły do niech dwa nieoznakowane pojazdy.

06:25

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaapelował o intensywne śledztwo w sprawie ataku rakietowego w Polsce - poinformowała niemiecka agencja DPA.

06:15

Na placu dojazdowym do miejsca, gdzie doszło do eksplozji, o godzinie 6:00 stały policyjne radiowozu. Reporter RMF FM Mateusz Chłystun relacjonował z Przewodowa, że widział policjantów w kamizelkach odblaskowych, którzy zatrzymywali każdego, kto próbował dojechać do feralnego składu zboża.

Miejsce wybuchu jest oświetlone, co świadczy o tym, że na miejscu cały czas pracują służby.

06:00

CNN podaje, że samolot NATO, patrolujący przestrzeń powietrzną nad Polską, śledził pocisk, który spadł w Przewodowie. Dane z radaru zostały przekazane zarówno dowództwu NATO, jak i władzom w Warszawie. CNN informuje także, że jego źródła nie podają, kto wystrzelił pocisk ani z jakiego kierunku został on wystrzelony.

05:54

Dziennikarz Polsat News poinformował nieoficjalnie, że na Przewodów spadł pocisk manewrujący KH-101.

05:17

Przywódcy dużych państw zachodnich i Japonii wspólnie potępili rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę i zapewnili o pełnym poparciu dla prowadzonego przez Polskę dochodzenia w sprawie wybuchu we wschodniej części kraju. Przekazali wyrazy współczucia rodzinom ofiar.

Rozmawialiśmy o eksplozji, która miała miejsce we wschodniej Polsce przy granicy z Ukrainą. Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc dla prowadzonego przez Polskę dochodzenia. Zgadzamy się pozostać w bliskim kontakcie, by ustalić kolejne kroki, gdy w dochodzeniu nastąpi postęp - oświadczyli przywódcy.

05:04

Premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez wyraził solidarność z Polską po wybuchu rakiety, do którego doszło pod Hrubieszowem. Przekazał też kondolencje dla rodzin osób, które zginęły.

05:00

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres jest "bardzo zaniepokojony" doniesieniami o eksplozji pocisku w Polsce - poinformował rzecznik sekretarza Farhan Haq.

Jest absolutnie konieczne, aby uniknąć eskalacji wojny na Ukrainie - powiedział Haq.

Sekretarz Generalny ma nadzieję, że zostanie przeprowadzone dokładne śledztwo - dodano w komunikacie, które cytuje agencja Reutera.

04:35

Szef Pentagonu Lloyd Austin zapewnił w rozmowie telefonicznej wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka o "żelaznym" zobowiązaniu USA do obrony Polski i gotowości do pomocy w śledztwie w sprawie uderzenia rakiety w Przewodowie - podał amerykański resort.

Jak podał rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, obaj ministrowie omówili "obecną sytuację bezpieczeństwa wzdłuż wschodniej flanki NATO, w tym doniesienia o uderzeniu rakietowym na polskim terytorium".

04:16

Wstępne informacje przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski, została wystrzelona z Rosji - powiedział prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali w Indonezji.

Nie chcę na razie mówić, dopóki nie zakończy się dochodzenie, ale patrząc na trajektorię lotu jest mało prawdopodobne, by rakieta została wystrzelona z Rosji... ale zobaczymy - stwierdził.

04:00

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że przywódcy G7 oraz NATO jednogłośnie zgodzili się wesprzeć polskie śledztwo w sprawie wybuchu w pobliżu granicy z Ukrainą. Powiedział, że zostanie ustalone dokładnie, co się wydarzyło. Potem razem zdecydujemy o naszych dalszych krokach. Przy stole była całkowita zgoda - zaznaczył prezydent.

Dodał, że przywódcy omówili też ostatnią serię ataków rakietowych Rosji na Ukrainę, które ponownie ukazały "brutalność i nieludzkość" rosyjskiej agresji. Mówił, że Putin eskaluje konflikt. To, co robią, jest nie do pomyślenia. Całkowicie nie do pomyślenia - powiedział Biden. Zaznaczył też, że on i inni przywódcy w pełni wspierają Ukrainę i będą nadal robić "cokolwiek trzeba", by dać Ukraińcom możliwości bronienia się przed agresją.