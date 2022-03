Co najmniej sześć osób zginęło w wyniku ostrzału centrum handlowego w Kijowie. Z kolei - jak poinformował na Twitterze szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach Dmytro Żywicki - w zakładach chemicznych położonych na przedmieściach Sum doszło do wycieku amoniaku. Promień skażonego obszaru wynosi około 2,5 kilometra. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie z 21 marca 2022r.

09:12

12 zniszczonych budynków i dwie osoby ranne - to bilans rosyjskiego ostrzału w obwodzie ługańskim.

09:01

Ministerstwo Obrony podsumowuje stan walk na 21 marca 2022 roku.

08:55

Już ponad 3 mln Ukraińców opuściło swój kraj - mówi doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak.

08:43

Kolejna noc w kijowskim metrze.

08:40

08:32

W nocy z niedzieli na poniedziałek i nad ranem we Lwowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Syreny alarmowe zostały włączone o 1.33 i 6.53 lokalnego czasu. Oba alarmy trwały ponad 1,5 godziny.



08:29

08:27

08:24

Ukraińscy obrońcy zniszczyli w obwodzie czernihowskim dwie rosyjskie ciężarówki Kamaz przewożące amunicję i żywność dla wojsk atakujących Ukrainę - podała w poniedziałek agencja Ukrinform, cytując informacje dowództwa operacyjnego Północ sił zbrojnych Ukrainy.

08:21

Z portu w Berdiańsku nad Morzem Azowskim zniknęło pięć statków ze zbożem. Według świadków ukradli je Rosjanie - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch, cytowany w poniedziałek przez agencję Ukrinform.

"Według świadków zostały one odholowane przez rosyjskie holowniki. Było tam kilkadziesiąt tysięcy ton ukraińskiego zboża" - dodał urzędnik.

08:15

Co najmniej sześć osób zginęło w nocy z niedzieli na poniedziałek w wyniku ostrzelania przez wojska rosyjskie centrum handlowego w północno-zachodniej części stolicy Ukrainy Kijowa - informuje agencja AFP. Dodaje, że po silnym ataku w dużym obiekcie handlowym wybuchł pożar. Ucierpiały również sąsiednie budynki. Strażacy i żołnierze wciąż przeszukują pogorzelisko.

Eksplozja, która wstrząsnęła centrum handlowym była tak potężna, że odczuwano ją w całym Kijowie - dodaje reporter AFP.

08:12

Usunięto wyciek amoniaku w zakładach chemicznych w Sumach, do którego doszło dziś w nocy w wyniku rosyjskiego ostrzału. Jedna osoba została ranna.

Według lokalnych władz po wycieku zagrożony skażeniem był teren w promieniu 2,5 km od zakładów chemicznych. Na szczęście wiatr nie nawiewał chmury amoniaku w stronę miasta Sumy, ale władze zalecały czasowe ukrycie się w piwnicach.

W wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzony został zbiornik amoniaku o pojemności 50 ton.

08:08

Kijów, Charków, Żytomierz, Połtawa, Myrhorod, obwód czerkaski i obwód lwowski. Tam teraz wyją syreny alarmowe.

08:01

Litera "Z" namalowana na literę "O". Jak podaje Nexta.tv - oznacza to przenoszenie rosyjskich rezerw z Czernichowa do Mariupola.

07:57

Poranny ostrzał w Odessie.

07:49

Doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, Franciszak Wiaczorka, twierdzi, że na Białorusi doszło do przypadków niszczenia rosyjskiego sprzętu i blokowania rosyjskich pociągów przez miejscowych partyzantów - podała w poniedziałek agencja Ukrinform.

"Białoruś to kraj partyzantów. Nasi bohaterowie zatrzymują rosyjskie pociągi, niszczą rosyjski sprzęt, rozdają ulotki, by zapobiec wejściu na Ukrainę białoruskich żołnierzy. Ukraina przetrwa. Białoruś też zostanie wyzwolona" - napisał na Twitterze Wiaczorka.

Doradca Cichanouskiej zamieścił również mapę zatytułowaną "Opór na Kolei", gdzie zaznaczył miejsca, w których partyzanci dokonali aktów sabotażu połączeń kolejowych, mogących służyć do dostarczania zaopatrzenia rosyjskim wojskom atakującym Ukrainę.

07:41

Kijów po rosyjskim ostrzale.

07:32

07:27

Ukraińskie Równe - 200 km od polskiej granicy, na głównej drodze między Warszawą a Kijowem o poranku znalazło się na celowniku Rosjan.

Szef regionalnej administracji informuje o 2 atakach rakietowych. Celem miał być poligon testowy. Nie ma informacji o rannych i ofiarach.

07:22

Według raportu dziennikarzy śledczych z Central Intelligence Team dowództwo rosyjskie przerzuca nowe siły na granicę z Ukrainą z różnych regionów kraju.

07:19

Rolą Polski, jako jednego z krajów najbardziej narażonych na konsekwencje rosyjskiej napaści na Ukrainę, jest opowiadanie się za silną reakcją NATO, wzmocnieniem zdolności do obrony i odstraszania, a także silnym wsparciem Ukrainy - mówi "DGP" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

07:16

Jak podał sztab generalny, siły ukraińskie zniszczyły siedem rosyjskich celów w powietrzu - jeden samolot, cztery bezzałogowce i dwie rakiety manewrujące. Atakowano również z powietrza pozycje rosyjskie.

Według sztabu na zajętych przez siły rosyjskie terenach obwodu donieckiego i ługańskiego nadal prowadzona jest przymusowa mobilizacja.

07:09

W niedzielę nie doszło do istotnych zmian na froncie ukraińskiej obrony przed rosyjską agresją - ocenił w porannym komunikacie sztab generalny armii ukraińskiej. Wojska rosyjskie na zajętych terytoriach zastraszają ludność, a także kradną samochody i żywność.

07:05

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rosyjskie oblężenie portowego miasta Mariupol to "terror, który będzie pamiętany przez wieki". Lokalne władze poinformowały, że tysiące mieszkańców zostało przewiezionych siłą przez granicę do Rosji.

06:46

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekazał Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy UE informacje o wstępnych szacunkowych i częściowych kosztach, jakie ponosi Polska na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To ponad 2,2 mld euro do końca roku - dowiedziała się PAP nieoficjalnie. W tej puli kosztów nie ma jednak edukacji i opieki medycznej.

06:45

Cieszę się, że mam możliwość zakończyć wielowiekową walkę Ukrainy o niepodległość. Nie chcę, by ten obowiązek przechodził na moje dzieci i wnuki, chociaż wraz ze mną moi synowie bronią teraz naszej ziemi. Jestem dumny, że moje pokolenie otrzymało historyczną misję pokonania odwiecznego wroga Ukrainy - mówi w rozmowie z PAP 49-letni Oksen, mieszkaniec podkijowskiej wsi Pidhirci, który od pierwszego dnia wojny walczy z rosyjskim wojskiem.

06:42

Pomoc dla uchodźców wojennych należy jak najszybciej sprofesjonalizować - powiedział ekonomista Szkoły Głównej Handlowej dr Artur Bartoszewicz. Jego zdaniem, Polsce nie da się uciec od tworzenia ośrodków dla uchodźców, zwłaszcza jeżeli wojna w Ukrainie będzie się przeciągać.

06:40

Dwa razy w nocy alarmy bombowe rozległy się także w zachodnich częściach Ukrainy. Jak informuje specjalny wysłannik RMF FM do Lwowa Roch Kowalski, syreny w mieście było słychać ok. 1:30. Teraz lwowianie mają problem z dotarciem do pracy, bo chwilę po 6 tamtejszego czasu syreny zawyły po raz kolejny. Większość mieszkańców zeszła do piwnic i schronów.

Roch Kowalski informuje, że na ulicach widać teraz tylko pojedyncze samochody.

06:37

W obronie Ukrainy pomagają także psy.

06:35

Rosjanie ukradli z portu morskiego w Berdiańsku pięć statków z kilkudziesięcioma tysiącami ton zboża - podaje NEXTA powołując się na szefa administracji obwodowej Zaporoża.

06:26

Kolejny atak na Kijów - tak rozpoczął się 26. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W stolicy zginęły co najmniej 4 osoby. Doszczętnie zniszczone jest centrum handlowe Retroville, które prawdopodobnie zostało trafione rakietą Iskander.

06:21

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem oraz premierem Holandii Markiem Rutte. Głównymi tematami obu spotkań ma być sytuacja humanitarna, pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a także sankcje wobec Rosji.

05:59

Nexta: W rejonie miasta Sum zniszczono część rosyjskiego konwoju wojskowego. Okupanci uciekli na miejscowy cmentarz - poinformował szef lokalnej administracji.

05:53

Ukrinform: Zdaniem gen. Lloyda Austina, sekretarza obrony USA, wojska rosyjskie ostrzeliwują cywilów, ponieważ Ukraińcy wykazali znaczną determinację i skutecznie wykorzystali broń i sprzęt dostarczony przez Stany Zjednoczone. Austin dodał, że Rosjanie dziś są nieskuteczni pod względem manewrów w terenie oraz że zasadniczo utknęli w martwym punkcie.



05:44

Wychowawczyni z Czernihowa uratowała 30 dzieci z domu dziecka. Kobieta mieszkała z nimi w piwnicy przez prawie miesiąc, a następnie udało im się dostać do Iwano-Frankowska.

05:35

Ukrinform: Czeskie wydanie magazynu Elle poświęciło swój najnowszy numer wywołanej przez Rosję wojnie w Ukrainie. Na okładce czasopisma można zobaczyć ilustrację czesko-ukraińskiej artystki.

05:27

Nowe informacje o wycieku amoniaku w zakładach chemicznych w Sumach:

05:16

Nexta: Cztery osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału kijowskiej dzielnicy Padół.

05:04

Kolejne skutki rosyjskiego ostrzału w Kijowie:

04:55

Na Twitterze opublikowano nagranie obrazujące skutki rosyjskiego ostrzału w Kijowie:

04:42

Według portalu Ukrinform, w związku z wyciekiem amoniaku w rejonie Sum, zagrożona jest wieś Nowosiolica.



04:30

Ukrinform: Rosjanie ukrali z portu w Berdiańsku pięć statków ze zbożem.

04:14

Idrees Ali, korespondent Reutersa w Pentagonie, napisał na Twitterze, że podczas spotkania z Joe Bidenem państwa Unii Europejskiej zdecydują, czy wprowadzić embargo na ropę z Rosji.

03:54

Reuters: W chemicznych zakładach w pobliżu miasta Sumy doszło do wycieku amoniaku. Został on zauważony o 4:30 lokalnego czasu (2:30 GMT).

03:51

W swoim kolejnym przemówieniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skonfrontował rosyjską armię z fałszywymi przesłankami, które Kreml wykorzystał jako pretekst do rozpoczęcia wojny - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA.

Cytat Nadal szukają wyimaginowanych nazistów, przed którymi rzekomo chcieli chronić nasz naród i wciąż nie mogą znaleźć Ukraińców, którzy powitaliby ich kwiatami - oświadczył prezydent Ukrainy w wideo opublikowanym na Facebooku w poniedziałek.

03:35

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złoży wizytę w Polsce.

03:10

Kijów Independent: Ponad 900 osób w 37 miastach zostało zatrzymanych podczas antywojennych protestów w Rosji. Całkowita liczba zatrzymanych w rosyjskich protestach od początku inwazji w Ukrainie przekroczyła 15 tysięcy.

02:51

Ukraińskie służby usuwają rakietę z wnętrza domu:

02:39

Korespondent Wall Street Journal, Michael R. Gordon, napisał na Twitterze, że zdaniem amerykańskiego wywiadu Rosja zmienia strategię i próbuje zmusić Ukrainę do zaakceptowania neutralności.

02:12

Kilka dni po wizycie w Kijowie szef rządu Słowenii Janez Jansa ogłosił powrót słoweńskich dyplomatów do Kijowa - poinformowała niemiecka agencja DPA cytując wypowiedź słoweńskiego polityka w mediach społecznościowych.

Ukraina potrzebuje bezpośredniego wsparcia dyplomatycznego - poinformował Jansa w niedzielę na Twitterze.

Pracujemy nad tym, by UE zrobiła to samo - dodał słoweński polityk.

01:50

Akcja ratunkowa w zbombardowanym przez wojsko rosyjskie centrum handlowym w Kijowie:

01:32

Kijów Independent: Służby ratownicze gaszą pożar, który wybuchł na kilku piętrach centrum handlowego i parkingu po rosyjskim ostrzale.

01:15

00:54

Cal Perry, korespondent amerykańskich mediów: Alarm powietrzny we Lwowie.

00:39

Ukraina odrzuca rosyjskie żądanie do poddania Mariupola.

Wicepremier Iryna Wereszczuk w odpowiedzi wobec Rosji oświadczyła, że poddanie się nie jest brane pod uwagę. W liście rosyjskiego ministra obrony znajduje się informacja, że korytarz humanitarny powstanie po poddaniu się Mariupola.

00:29

Unia Europejska zrobi w poniedziałek duży krok w kierunku ściślejszej współpracy wojskowej, informuje dziennik “De Telegraaf". W Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych i obrony przyjmą "Strategiczny Kompas", dokument który określi zasady współpracy w obszarze obronności.

Nad dokumentem pracowano prawie dwa lata, przypomina gazeta. Dzięki niemu kładziemy podwaliny pod dalsze kształtowanie współpracy wojskowej w Europie - mówi minister obrony Kajsa Ollongren.

Strategiczny Kompas zakłada m.in. powołanie europejskich sił szybkiego reagowania liczących pięć tysięcy żołnierzy. Będą one mogły szybko interweniować w sytuacji konfliktu na kontynencie - informuje "De Telegraaf".

Jak zauważa dziennik wypracowany dokument to kompromis między krajami UE. Duże kraje, takie jak Francja, Włochy i Hiszpania, chcą jak najszybciej doprowadzić do powstania "unii obronnej".

Cytat Mniejsze kraje, zwłaszcza w Europie Wschodniej, są niezdecydowane. Czują się chronione przez NATO - zwłaszcza Amerykę i raczej nie chcą zamienić tej ochrony na europejską armię - czytamy w gazecie.

00:15

Ciała Ukraińców, którzy zostali zabici podczas rosyjskiej inwazji, otrzymały wczoraj w Kijowie błogosławieństwo od ks. Iwana Polczyuka. Duchowny odprawił nabożeństwo pogrzebowe z tyłu furgonetki. Ciała zostały zebrane w północno-zachodnich miejscowościach Bucza, Irpień i Horenka w pobliżu stolicy Ukrainy i przywiezione do centrum Kijowa w celu pochówku lub kremacji.

Cytat Widzicie, do czego doprowadzili? Do tego, że ludzie nie mogą nawet po ludzku pożegnać się ze swoimi bliskimi. I jesteśmy zmuszeni odprawiać nabożeństwa w samochodach na ulicy, zamiast w domu pogrzebowym i żegnać się po ludzku. Jesteśmy zmuszeni pożegnać się w samochodach i musimy bliskich odprowadzać w ich ostatnią podróż właśnie w ten sposób - mówił kapłan.

23:59

W wyniku ostrzału domów mieszkalnych i centrum handlowego w dzielnicy Podół w Kijowie późnym wieczorem w niedzielę zginęła co najmniej jedna osoba, poinformowała Agencja Reutera cytując wypowiedź mera miasta Witalija Kliczko.

23:48

Rosyjskie wojsko postawiło władzom Mariupola ultimatum dotyczące poddania się miasta. Doradca burmistrza Mariupola miał odpowiedzieć to samo, co obrońcy Wyspy Węży.

23:39

Kijów Independent: Rosyjskie media społecznościowe VK rzekomo zhakowane, publikują prawdę o wojnie na Ukrainie.

Użytkownicy VK otrzymali wiadomości z oficjalnego konta społecznościowego informujące ich o prawdziwych ofiarach i skutkach wojny Rosji z Ukrainą - tak wynika ze zrzutów ekranu zamieszczonych w internecie.

23:22

Według informacji, które posiadamy na chwilę obecną, ucierpiało kilka domów i jedno z centrów handlowych. Na miejscu są już ekipy ratunkowe, medycy i policja - powiedział mer Kijowa, Witalij Kliczko.

23:11

Siły rosyjskie nacierające z Krymu nadal próbują ominąć Mikołajów, kierując się na zachód w stronę Odessy. Siły te poczyniły niewielkie postępy w ciągu ostatniego tygodnia. Rosyjskie siły morskie nadal blokują ukraińskie wybrzeże i przeprowadzają ataki rakietowe na cele na Ukrainie. Blokada ukraińskiego wybrzeża prawdopodobnie pogorszy sytuację humanitarną na Ukrainie, uniemożliwiając dotarcie niezbędnych dostaw do ludności ukraińskiej - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

23:02

Tak wyglądało centrum handlowe w Kijowie przed rosyjskim ostrzałem:

22:52

Na Twitterze można zobaczyć nagranie z wieczornego ostrzału Kijowa. Pocisk trafił w centrum handlowe.

22:47

Ukrinform podaje, że zdarzają się przypadki, gdy do niewoli trafiają całe jednostki żołnierzy rosyjskich wraz ze sprzętem.

22:39

Reuters: Mer Kijowa informuje o kilku wybuchach w dzielnicy Padół.

22:33

W internecie pojawiają się pierwsze nagrania z rosyjskiego ostrzału w Kijowie, do którego doszło kilkadziesiąt minut temu.