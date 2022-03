26. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Co najmniej osiem osób zginęło w wyniku ostrzału centrum handlowego w Kijowie. Jeszcze dzisiaj mają zostać otwarte korytarze humanitarne z ośmiu ukraińskich miast. Wśród nich nie ma Mariupola. Polski rząd zapowiedział zmiany w konstytucji, mają one pozwolić między innymi na konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w drugiej części naszej relacji minuta po minucie z 21 marca 2022r.

Kobieta z chłopcem w zbombardowanym Żytomierzu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

13:04

Po niedzielnym ostrzale wsi Sełec w obwodzie żytomierskim są cztery ofiary śmiertelne - trzech wojskowych i jeden cywil - poinformował w poniedziałek szef władz obwodowych Witalij Buneczko. W regionie, jak wskazał, najprawdopodobniej po raz pierwszy siły rosyjskie zastosowały wyrzutnie wieloprowadnicowe Grad.

13:01

W tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej podwyższono z 55 do 65 lat wiek mobilizacyjny rezerwistów. Trwa też pobór do armii studentów i uczniów szkół średnich - poinformował w poniedziałek na Facebooku wywiad wojskowy Ukrainy.

"Przykładowo, nakazano rejestrację wszystkich 18-letnich uczniów Ługańskiego Technikum Kolejowego. Dzwoni do nich osobiście dyrektor tej szkoły" - przekazała ukraińska służba. Podobne doniesienia napłynęły też m.in. z Ługańskiego Uniwersytetu Medycznego.

12:54

Wojsko agresora otworzyło ogień do cywilów protestujących w Chersoniu. Mieszkańcy tego miasta co dziennie protestują przeciwko rosyjskiej okupacji.

12:46

Francuska centrala sieci marketów budowlanych Leroy Merlin odłączyła ukraińskich pracowników od komunikacji korporacyjnej, co utrudnia niesienie pomocy potrzebującym i wspieranie obrońców najechanej przez Rosję Ukrainy - przekazała dyrektorka HR ukraińskiej filii sieci Ludmyła Dziuba.

12:37

Każdy żołnierz, przede wszystkim amerykański, który pełni służbę na terenie Polski, czy w ogóle na terenie całej wschodniej granicy NATO, to jest wzmocnienie bezpieczeństwa w tym regionie. Pokazanie Putinowi, że NATO poważnie traktuje zagrożenia, jakie płyną ze wschodu - mówi w rozmowie z Bogdanem Zalewskim, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.

12:32

Powstrzymajmy wojnę, powstrzymajmy Putina, zaprowadźmy go przed trybunał. Wtedy wszyscy będziemy mogli świętować zwycięstwo - zwrócił się podczas konferencji do prezydenta Rotary International Shekhara Mehta ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia.

W poniedziałek w Warszawie odbyła się wspólna konferencja ambasadora Ukrainy w RP i prezydenta Rotary International Shekhara Mehta o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

12:29

Życiu matki i córki, które z ranami postrzałowymi i złamaniami kończyn trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, nie zagraża niebezpieczeństwo. Podczas wojny w Ukrainie 16-latka własnym ciałem zasłoniła brata, przez co sama doznała obrażeń.

12:25

- Dyktatorzy zawsze eskalują żądania, a Zachód wciąż się ugina. Ale tym razem mamy problem: Ukraina nie chce się ugiąć. Ukraina nie należy do Putina, przestańcie traktować ją w ten sposób - napisał w poniedziałek na Twitterze były szachowy mistrz świata Garri Kasparow.

12:19

Prezydent Gitanas Nauseda powiedział, że Litwa przygotowuje się do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich zasobów energetycznych - przekazał w poniedziałek Reuters.

12:11

W Niemczech od początku ataku Rosji na Ukrainę policja zarejestrowała 225 357 uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych.

Z reguły na wewnętrznych granicach UE nie ma stałych kontroli granicznych, a Ukraińcy mogą wjeżdżać do kraju bez wizy, tak więc liczba osób, które faktycznie przyjeżdżają do Niemiec jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Liczba podana przez MSW nie dotyczy rejestracji w ośrodkach recepcyjnych ani w urzędach ds. cudzoziemców - informuje w poniedziałek telewizja ARD.

12:07

"Awdijewka i okolice zostały zaatakowane przez rosyjskie samoloty i artylerię. Co najmniej jeden cywil zginął, a dwóch zostało rannych. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało co najmniej 15 budynków. Ostrzał trwa" - napisał na Facebooku Pavlo Kyrylenko, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

12:02

11:48

W Charkowie w wyniku ciągłych rosyjskich ostrzałów zniszczone zostały 972 budynki; z tego 778 to domy mieszkalne - poinformował w poniedziałek mer Charkowa Ihor Terechow.

Urzędnik, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, wskazał, że w mieście utrzymuje się trudna sytuacja, nieprzerwanie trwają ostrzały dzielnic mieszkalnych. Ratownicy pracują przy usuwaniu gruzów.

Potężne zniszczenia w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

11:58

W godzinach porannych rosyjska marynarka wojenna ostrzelała kilka domów w Odessie. Na szczęście nie ma ofiar - przekazał w poniedziałek przedstawiciel administracji wojskowej obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

11:45

11:38

Rosyjscy żołnierze plądrują stację benzynową.

11:34

Caritas Polska zebrał 83 mln zł na pomoc dla Ukrainy - przekazał w poniedziałek dyrektor organizacji ks. dr Marcin Iżycki. Od początku wojny Caritas wysłał około 500 samochodów ciężarowych i busów z darami wartymi 35 mln zł - dodał.



11:31

Egipt wprowadził stałe ceny na chleb. To próba przeciwdziałania wzrostowi cen żywności po inwazji na Ukrainę - poinformował w poniedziałek Reuters. Egipt jest największym importerem zboża na świecie - 60 proc. zapotrzebowania na zboże pochodzi z importu, z czego ponad 80 proc. sprowadzano z Rosji i Ukrainy.

11:29

Kolejny rosyjski czołg przejęty przez ukraińską armię.

11:24

W Kijowie i obwodzie kijowskim godzina policyjna będzie obowiązywać od poniedziałku wieczorem do środy rano - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

Godzina policyjna zostanie wydłużona i rozpocznie się o godz. 20 (19 w Polsce) w poniedziałek, a zakończy - w środę o godz. 7 rano (6 w Polsce).

11:21

Rzecznik Kremla: W czasie kolejnej tury negocjacji pokojowych z Ukrainą nie będzie zawieszenia broni.

11:16

Dwa razy w tygodniu z Polski do Lwowa przyjeżdżają autobusy, które przywożą personel do szpitala polowego. Robiąc taki kurs, wykorzystujemy całe wolne miejsce w autokarze i przewozimy pomoc humanitarną tutaj do Ukrainy - powiedział w rozmowie z PAP Przemysław Mróz, pracownik biura usług turystycznych z Nowego Sącza.



11:09

"Nie bądźcie sponsorami rosyjskiej machiny wojennej. Ani jednego euro dla okupantów! Zamknijcie dla nich wasze porty, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z ich surowców, naciskajcie, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy" - zaapelował do władz w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

11:06

Zniszczenia w Mariupolu.

11:03

Nowozelandzki rząd zobowiązał się przeznaczyć kolejne 3,45 mln dolarów (5 mln dolarów nowozelandzkich) na pomoc Ukrainie zmagającą się z rosyjską agresją. Pakiet obejmie wsparcie wojskowe, w tym kamizelki kuloodporne, paliwo i racje żywnościowe - podał w poniedziałek portal Radio New Zealand.

10:59

10:56

Służby usuwają skutki rosyjskiego ostrzału rakietowego w Odessie.