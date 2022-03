Piąta runda negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją ma odbyć się w poniedziałek 21 marca - poinformował portal Ukrainska Prawda. Prezydent USA Joe Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie w przyszłym tygodniu - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. "Izraelski system obrony antyrakietowej jest najlepszy na świecie. Mógłby chronić Ukraińców, a także Żydów na Ukrainie. (...) Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie sankcji na Rosję, ale odpowiedź obciąża wasze sumienia. I to wy musicie z nią żyć" - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo skierowanym do członków izraelskiego parlamentu, Knesetu. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w Kijowie / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprzez łączę wideo wystąpił przed Knesetem. Rosjanie posługują się terminologią partii nazistowskiej, chcą wszystko zniszczyć. Naziści nazwali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". Teraz na Kremlu otwarcie mówią o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej - powiedział do izraelskich parlamentarzystów.

Izraelski system obrony antyrakietowej jest najlepszy na świecie. Mógłby chronić Ukraińców, a także Żydów na Ukrainie. (...) Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie sankcji na Rosję, ale odpowiedź obciąża wasze sumienia. I to wy musicie z nią żyć - dodał Zełenski.

Prezydent USA Joe Biden nie pojedzie na Ukrainę podczas wizyty w Europie w przyszłym tygodniu - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Biden wyrusza w podróż w środę. Weźmie m.in. udział w szczytach NATO i Unii Europejskiej.



"Podróż będzie skoncentrowana na dalszym jednoczeniu świata w popieraniu narodu ukraińskiego i przeciwko inwazji prezydenta Putina na Ukrainę, ale nie ma planów wyjazdu na Ukrainę" - wyjaśniła Jen Psaki.

Piąta runda negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją ma odbyć się w poniedziałek 21 marca - poinformował portal Ukrainska Prawda. Rozmowy mają być prowadzone za pośrednictwem połączenia wideo.

Jestem gotowy do rozmów z Putinem. Myślę, że bez negocjacji nie będziemy w stanie zakończyć tej wojny - mówił w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeśli jest 1 procent szansy na zatrzymanie tej wojny, to powinniśmy spróbować - przekonywał. Jeśli te próby zawiodą, będzie to oznaczać, że mamy III wojnę światową - ostrzegł.

Polska fundacja "Sztab Pomocy Belgia" zbiera dary dla Ukrainy i uchodźców z ogarniętego wojną kraju. W ostatnich dniach wysłała 7 ciężarówek z pomocą humanitarną do Polski i na Ukrainę. W Warszawie dary rozdziela Polski Czerwony Krzyż, a część z nich trafia bezpośrednio do szpitala miejskiego we Lwowie.