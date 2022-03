Niedziela 20 marca 2022 to 25. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Rosjanie zbombardowali szkołę w Mariupolu, w której schroniło się 400 osób. Fatalna sytuacja ma miejsce również w Czernihowie. Wołodymyr Zełenski przemawiał dziś do izraelskich parlamentarzystów. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.