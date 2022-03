"Jestem gotowy do rozmów z Putinem. Myślę, że bez negocjacji nie będziemy w stanie zakończyć tej wojny" - mówił w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Jeśli jest 1 procent szansy na zatrzymanie tej wojny, to powinniśmy spróbować" - przekonywał. "Jeśli te próby zawiodą, będzie to oznaczać, że mamy III wojnę światową" - ostrzegł.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Ukrainian Presidency / PAP

W wywiadzie dla CNN Zełenski odniósł się do głosów krytycznych wobec rozmów pomiędzy Ukrainą i Rosją. Ci, którzy myślą, że ten dialog jest płytki i nie przyniesie efektów, nie rozumieją, że to bardzo wartościowe - tłumaczył. Codziennie giną nasi niewinni ludzie. Rosjanie przybyli, by nas zabić. Pokazaliśmy godność naszych obywateli i wojska, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z mocnym uderzeniem i na nie odpowiedzieć. Niestety, godność nie ocali nam życia - przekonywał. Jak dodał, w tej sytuacji trzeba wykorzystać każdą szansę, która może pomóc w zakończeniu konfliktu.

Zełenski nazwał śmiesznymi sugestie Władimira Putina, że ukraiński rząd pełny jest neonazistów. Jednocześnie zastrzegł, że słowa rosyjskiego przywódcy go niepokoją.



Jeśli mówi to na serio to znaczy, że może być zdolny do straszliwych kroków. To znaczy, że nie jest to dla niego gra - mówił ukraiński przywódca. Jeśli myśli, że jego misją jest podbicie naszego terytorium i widzi w naszym kraju neonazistów to pojawia się pytanie, do czego jest się w stanie posunąć w ramach tej misji - analizował Zełenski.

Gdybyśmy byli w NATO, ta wojna by się nie rozpoczęła - ocenił Zełenski. Chciałbym uzyskać gwarancje bezpieczeństwa dla mojego państwa. Jeśli członkowie NATO widzą nas w ramach sojuszu to niech zadziałają natychmiast, bo codziennie giną ludzie - apelował.