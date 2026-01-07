Polska wygrała z Holandią 3:0 w swoim drugim meczu grupy F tenisowego turnieju United Cup w Australii. Awans Biało-Czerwonym do ćwierćfinału już pierwszym punktem zapewnił Hubert Hurkacz, który pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6 (7-4). W piątek w 1/4 finału Polska zmierzy się z gospodarzami.

Polscy kibice / Mark Evans / PAP/EPA

Najnowsze informacje, m.in. ze świata sportu, znajdziesz na rmf24.pl.

Hubert Hurkacz imponował serwisem. Posłał aż 21 asów i nawet raz nie musiał bronić break pointa. To było jego szóste spotkanie z Griekspoorem i czwarta wygrana.

Następnie Iga Świątek nie miała większych problemów z pokonaniem 97. w światowym rankingu Suzan Lamens. Spotkanie wyrównane było tylko do stanu 3:3 w pierwszym secie. Później wyraźną przewagę miała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która wygrała 6:3, 6:2.

Na zakończenie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Demi Schuurs i Davidem Pelem 6:3, 3:6, 10-4.

W poniedziałek Polska pokonała Niemcy 3:0, które wcześniej w takim stosunku wygrały z Holandią.

Australijczycy wygrali zmagania w grupie D. W składzie gospodarzy są m.in. szósty w światowym rankingu Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint.

Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.