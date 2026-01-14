Trwa ostatnia faza przygotowań do wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Polskie tenisistki walczą o miejsce w głównym turnieju. Do kolejnej rundy awansowały Maja Chwalińska i Linda Klimovicova. Z kolei Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 w australijskim Hobart, z którego z powodu urazu musiała wycofać się Magdalena Fręch.

Maja Chwalińska i Linda Klimovicova awansowały do decydującej rundy eliminacji Australian Open.

Magda Linette zwyciężyła w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Hobart.

Magdalena Fręch po wygranej musiała wycofać się z turnieju z powodu kontuzji uda.

W turnieju głównym Australian Open pewny udział mają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

W eliminacjach do wielkoszlemowego Australian Open nie brakuje emocji. Linda Klimovicova pokonała Australijkę Lizette Cabrerę 6:4, 7:5 i awansowała do decydującej rundy kwalifikacji. Jej ostatnią rywalką będzie Belgijka Greet Minnen, rozstawiona z numerem 12.

Z kolei Maja Chwalińska stoczyła zacięty pojedynek ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, wygrywając 7:6 (10-8), 5:7, 6:1. O awans do głównej drabinki Polka powalczy z Ukrainką Anheliną Kalininą.

Niestety, z rywalizacją pożegnała się już Katarzyna Kawa, która odpadła w pierwszej rundzie eliminacji.

Linette i Fręch w turnieju w Hobart

Magda Linette rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 250 w Hobart od zwycięstwa nad Rosjanką Oksaną Zelechmetiową 6:3, 1:6, 6:1. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Chinką Xinyu Wang, która zajmuje 43. miejsce w światowym rankingu.

Magdalena Fręch również rozpoczęła turniej od wygranej z Francuzką Elsą Jacquemot 6:4, 6:0, jednak z powodu kontuzji uda musiała wycofać się z dalszej rywalizacji.

Polacy gotowi na Australian Open

Pewni udziału w rozpoczynającym się w niedzielę Australian Open są już Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.