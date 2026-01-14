Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zbagatelizował deklarację premiera Grenlandii, który jasno opowiedział się za pozostaniem wyspy w Królestwie Danii. W odpowiedzi Trump stwierdził, że to "jego problem", a amerykańska administracja nie wyklucza dalszych działań w sprawie przejęcia kontroli nad strategiczną wyspą.
- Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen zadeklarował, że wyspa woli pozostać częścią Danii niż stać się częścią USA.
- Donald Trump odpowiedział na te słowa z lekceważeniem, określając, że to "jego problem".
- Władze Danii i Grenlandii udają się do Waszyngtonu na rozmowy z przedstawicielami amerykańskiej administracji.
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen po spotkaniu z szefową duńskiego rządu jednoznacznie zadeklarował, że mieszkańcy wyspy wolą pozostać częścią Królestwa Danii. Podkreślił, że Grenlandia wybiera sojusz z Danią, NATO i Unią Europejską, odrzucając możliwość przejęcia przez Stany Zjednoczone.
Prezydent USA Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o stanowisko premiera Grenlandii, odpowiedział krótko i z lekceważeniem. Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - stwierdził Trump podczas rozmowy na lotnisku w bazie Andrews pod Waszyngtonem.
W odpowiedzi na rosnące napięcie, szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii udają się do Waszyngtonu. W planach mają rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem oraz sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie zostało zainicjowane przez Kopenhagę, która domaga się od USA zaprzestania gróźb wobec Grenlandii.
Komisarz ds. Arktyki Tom Dans w rozmowie z dziennikiem "USA Today" przyznał, że administracja amerykańska rozważa szybkie działania w sprawie Grenlandii. Według niego przejęcie kontroli nad wyspą może nastąpić w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Dans podkreślił jednak, że kluczowe będzie zdobycie zaufania lokalnych mieszkańców.