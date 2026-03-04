Policjanci z Gdańska zatrzymali 18-letniego mężczyznę, który na portalu społecznościowym publicznie pochwalał i nawoływał do popełnienia przestępstwa. Sprawa ma związek z tragicznymi wydarzeniami na Opolszczyźnie, gdzie doszło do podwójnego morderstwa. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.

18-latek z Gdańska zamieszczał w internecie komentarze dotyczące zbrodni, której dokonał 17-letni mieszkaniec Opolszczyzny. W wyniku tego przestępstwa zginęli 38-letni mężczyzna i 92-letnia kobieta.

Zatrzymany pisał m.in., że 17-latek "zmotywował go do działania", "postara się to zrobić lepiej" oraz "lubi terror".

O niepokojących wpisach policjantów z Gdańska poinformowali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zgłoszenie wymagało natychmiastowego i błyskawicznego działania, dlatego nad tą sprawą pracowali policjanci z komendy miejskiej, z Przymorza i Wrzeszcza. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni ustalili tożsamość autora wpisów oraz jego adres - przekazała sierż. Edyta Krefta z gdańskiej komendy.

18-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu na terenie Gdańska. Policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy, tablet oraz laptop, które trafiły do biegłego sądowego.

Zarzuty i policyjny dozór

We wtorek zatrzymany usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni i pochwalania popełnienia przestępstwa. Został objęty policyjnym dozorem.

Za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Podwójne morderstwo na Opolszczyźnie

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z domów w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.

W zeszłym tygodniu, w nocy ze środy na czwartek, policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znaleźli w sieci film, który był relacją z miejsca zbrodni.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odkryli ciała 38-letniego mężczyzny i 92-letniej kobiety.

Po intesywnych poszukiwaniach w powiecie krapkowickim zatrzymano 17-latka podejrzanego o dokonanie zbrodni. Młody mężczyzna ukrywał się w zaroślach i nie stawiał oporu podczas zatrzymania.

Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia dwóch morderstw ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara od 15 do 30 lat więzienia. Młody mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.