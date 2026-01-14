"Mam nadzieję, że e-rejestracja i położenie nacisku na wizyty pierwszorazowe, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, spowoduje to, że kolejki powinny się zmniejszać” – mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, w Porannej rozmowie w RMF FM. Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wskazała, że obecnie średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi 4 miesiące.
W ubiegłym roku w Polsce zamknięto 23 oddziały położnicze, a na początku tego roku już dwie i zapowiedziano kolejne zamknięcie. Sytuacja ta budzi niepokój zarówno pacjentek, jak i personelu medycznego.
Ministra zdrowia stwierdziła, że decyzje o likwidacji porodówek nie zapadają w ministerstwie, lecz są podejmowane przez organy właścicielskie szpitali. Jednocześnie rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego zapewniła, że resort monitoruje sytuację i przygotowuje się do sytuacji, w której kolejne porodówki będą zamykane.
Obserwujemy przede wszystkim demografię i to, co się dzieje w kraju. Dlatego ten model, który proponujemy w tej chwili, jest szansą na to, żeby kobiety bezpiecznie rodziły w tych miejscach, gdzie porodówki są likwidowane - zapewniła Jolanta Sobierańska-Grenda i podkreśliła, że "kobiety będą rodziły na porodówkach".
Ministra poinformowała, że trwają dalsze konsultacje nad programem "Top Mama" (Terenowe Oddziały Położnicze Mama), który miał już być uruchomiony. Miał on zapewnić ciężarnym bezpieczny transport na najbliższą porodówkę z części Polski, gdzie oddziału położniczego nie ma.
Sobierańska-Grenda nie wskazała nowej daty uruchomienia programu. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas zaplanowanej na 11:30 w środę konferencji prasowej.
Wielu pacjentów skarży się na długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty. Ministra zdrowia przytoczyła w Porannej rozmowie w RMF FM najnowsze dane, które wskazują, że średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi obecnie 4 miesiące.
Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wskazała rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację, to m.in. rozwijanie elektronicznej rejestracji.
Obecnie elektroniczna rejestracja obejmuje trzy rodzaje badań: mammografię, cytologię i kardiologię. Od lipca planowane jest rozszerzenie systemu o kolejne osiem specjalizacji, w tym choroby płuc, gruźlicę czy neonatologię.
Rozwiązania te, które są wdrażane, się sprawdziły w podmiotach. To też musiał być test na to, żeby zobaczyć, jak to zafunkcjonuje. Jednocześnie nie pozbawiamy pacjentów możliwości rejestrowania się w sposób tradycyjny - zapewniła ministra zdrowia.
