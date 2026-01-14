"Mam nadzieję, że e-rejestracja i położenie nacisku na wizyty pierwszorazowe, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, spowoduje to, że kolejki powinny się zmniejszać” – mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, w Porannej rozmowie w RMF FM. Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wskazała, że obecnie średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi 4 miesiące.

Likwidacja porodówek

W ubiegłym roku w Polsce zamknięto 23 oddziały położnicze, a na początku tego roku już dwie i zapowiedziano kolejne zamknięcie. Sytuacja ta budzi niepokój zarówno pacjentek, jak i personelu medycznego.

Ministra zdrowia stwierdziła, że decyzje o likwidacji porodówek nie zapadają w ministerstwie, lecz są podejmowane przez organy właścicielskie szpitali. Jednocześnie rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego zapewniła, że resort monitoruje sytuację i przygotowuje się do sytuacji, w której kolejne porodówki będą zamykane.

Obserwujemy przede wszystkim demografię i to, co się dzieje w kraju. Dlatego ten model, który proponujemy w tej chwili, jest szansą na to, żeby kobiety bezpiecznie rodziły w tych miejscach, gdzie porodówki są likwidowane - zapewniła Jolanta Sobierańska-Grenda i podkreśliła, że "kobiety będą rodziły na porodówkach".

Ministra poinformowała, że trwają dalsze konsultacje nad programem "Top Mama" (Terenowe Oddziały Położnicze Mama) , który miał już być uruchomiony. Miał on zapewnić ciężarnym bezpieczny transport na najbliższą porodówkę z części Polski, gdzie oddziału położniczego nie ma.

Sobierańska-Grenda nie wskazała nowej daty uruchomienia programu. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas zaplanowanej na 11:30 w środę konferencji prasowej.

Kolejki do lekarzy specjalistów: Czy będą krótsze?

Wielu pacjentów skarży się na długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty. Ministra zdrowia przytoczyła w Porannej rozmowie w RMF FM najnowsze dane, które wskazują, że średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wynosi obecnie 4 miesiące.

Rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego wskazała rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację, to m.in. rozwijanie elektronicznej rejestracji.

Mam nadzieję, że e-rejestracja i położenie nacisku na wizyty pierwszorazowe, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, spowoduje to, że kolejki powinny się zmniejszać - mówiła Sobierańska-Grenda.

Obecnie elektroniczna rejestracja obejmuje trzy rodzaje badań: mammografię, cytologię i kardiologię. Od lipca planowane jest rozszerzenie systemu o kolejne osiem specjalizacji, w tym choroby płuc, gruźlicę czy neonatologię.

Rozwiązania te, które są wdrażane, się sprawdziły w podmiotach. To też musiał być test na to, żeby zobaczyć, jak to zafunkcjonuje. Jednocześnie nie pozbawiamy pacjentów możliwości rejestrowania się w sposób tradycyjny - zapewniła ministra zdrowia.

