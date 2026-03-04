Rosja ponownie pojawi się na Biennale Sztuki w Wenecji po nieobecności podczas dwóch poprzednich edycji - w 2022 i 2024 roku. Absencja była wynikiem agresji na Ukrainę. Jak informuje włoski dziennik "La Repubblica", rosyjski pawilon zostanie otwarty podczas 61. edycji światowej wystawy, która potrwa od 9 maja do 22 listopada.

Pawilon rosyjski w Wenecji / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Powrót Rosji na prestiżowe wydarzenie potwierdził Michaił Szwydkoj, rosyjski delegat ds. międzynarodowej wymiany kulturalnej i były minister kultury. W 2022 roku, tuż po wybuchu wojny przeciwko Ukrainie i na kilka dni przed inauguracją Biannale, rosyjscy artyści oraz litewski kurator wycofali się z udziału w imprezie w geście sprzeciwu wobec agresji. Wówczas uznali, że "w takim kontekście nie ma miejsca dla sztuki".

Podczas ostatniej edycji rosyjski pawilon został udostępniony Boliwii na jej ekspozycję.



Tegoroczny projekt rosyjskiego pawilonu nosi tytuł "The Tree is Rooted in the Sky" ("Drzewo jest zakorzenione w niebie"). W jego realizację zaangażowano ponad 50 młodych muzyków, poetów i filozofów z Rosji oraz innych krajów, m.in. z Argentyny, Brazylii, Mali i Meksyku. W pawilonie odbędzie się festiwal muzyczny, którego celem jest podkreślenie potencjału artystycznego obszarów peryferyjnych, z dala od wielkich centrów kultury.



Flagi na paralimpiadzie

Ostatnio informowaliśmy, że Rosjanie i Białorusini będą mogli wystąpić pod narodowymi flagami na startującej w piątek zimowej paralimpiadzie we Włoszech.

Szef ukraińskiej dyplomacji, Andrij Sybiha, wystosował zdecydowany apel do przedstawicieli innych państw o bojkot imprezy.