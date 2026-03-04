W środę nad ranem w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) doszło do tragicznego pożaru. Ogień pojawił się w opuszczonym, drewnianym budynku przy ul. Paryskiej. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Niestety w wyniku pożaru zginęły trzy osoby, a jedna została ranna.

/ Straż Pożarna /

Około godz. 05:30 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej doszło do tragicznego pożaru budynku drewnianego, który był opuszczony.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, wydobyli z płonącego domu trzy nieprzytomne osoby. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarz stwierdził zgon dwóch mężczyzn i jednej kobiety.

W trakcie działań ratowniczych służby udzieliły także pomocy medycznej mężczyźnie, który zdołał samodzielnie opuścić płonący budynek przed przyjazdem ratowników.

Mężczyzna ma poparzenia ciała. Obecnie znajduje się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego.



Na miejscu tragedii pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny i okoliczności pożaru.

