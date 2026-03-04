Już dziś, 4 marca 2026 roku, rozpoczynają się turnieje WTA i ATP w Indian Wells – jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń tenisowych na świecie, nazywanych często "piątym Wielkim Szlemem". W tegorocznej edycji w singlu zobaczymy aż pięcioro Polaków, a największe nadzieje kibiców wiążą się z Igą Świątek. 24-letnia wiceliderka rankingu WTA triumfowała w Kalifornii w 2022 i 2024 roku. Żadna tenisistka nie wygrała w Indian Wells trzykrotnie - czy Świątek zapisze się w historii?

Iga Światek w Kalifornii triumfowała dwa razy / IMAGO/NOUSHAD/Imago Sport and News / East News

W środę 4 marca rozpoczną się turnieje WTA i ATP w Indian Wells.

Iga Świątek wygrywała ten turniej w 2022 i 2024 roku. W ubiegłym roku odpadła w półfinale.

Co wiemy o spotkaniach pozostałych reprezentantów Polski? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

Najnowsze informacje ze świata sportu znajdziesz na RMF24.pl .

Polacy w Indian Wells 2026

W turnieju głównym kobiet i mężczyzn wystąpi po 96 zawodników i zawodniczek. Rozstawieni, w tym Iga Świątek, zaczynają rywalizację od drugiej rundy. Pozostali Polacy - Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamila Majchrzak i Hubert Hurkacz - rozpoczną zmagania od pierwszej rundy.

Co czeka Polaków?

Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z 93. w rankingu Brytyjką Francescą Jones albo zawodniczką z kwalifikacji. To może być jedyny łatwy mecz drugiej najlepszej zawodniczki rankingu w tym turnieju. W trzeciej rundzie może się zmierzyć z Greczynką Marią Sakkari, której uległa w lutym w ćwierćfinale w Dubaju, a w 1/8 finału mogą czekać m.in. Czeszka Karolina Muchova i wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska z Paryża Chinka Qinwen Zheng.

Magdalena Fręch zagra z kwalifikantką, a w przypadku zwycięstwa - z Belindą Bencic (nr 12). Magda Linette natomiast zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.

Kamila Majchrzaka czeka mecz z potężnie serwującym Giovannim Mpetshim Perricardem. Jeśli pokona Francuza, to pierwszy raz w karierze zagra z Novakiem Djokovicem (nr 3).

Hubert Hurkacz rozpocznie turniej od rywalizacji z Aleksandarem Kovacevicem. W kolejnych rundach może trafić na Corentina Mouteta, a później na samego Djokovica lub jego pogromcę.

Walka o pozycję w rankingu WTA

Tegoroczna rywalizacja kobiet zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Iga Świątek broni pozycji wiceliderki rankingu, mając zaledwie 120 punktów przewagi nad Jeleną Rybakiną, mistrzynią Australian Open 2026. Obie mogą spotkać się dopiero w półfinale. Jeśli któraś z nich dotrze do finału, zapewni sobie drugie miejsce w rankingu. Szansę na awans mają także Coco Gauff i Jessica Pegula.

Historia i prestiż turnieju

Turniej w Indian Wells rozgrywany jest od 1974 roku (ATP) i 1989 roku (WTA). Od 1996 roku kobiety i mężczyźni rywalizują równolegle, a od 2004 roku obowiązuje obecny format z 96 uczestnikami.

Najwięcej zwycięstw mają Novak Djokovic i Roger Federer (po 5 tytułów). Wśród kobiet dziesięć tenisistek wygrało dwukrotnie - w tym Iga Świątek.

Wśród panów tytułu broni Jack Draper, który wraca do formy po kilkumiesięcznej przerwie. Rok temu w Indian Wells zabrakło zawieszonego Włocha Jannika Sinnera, a Hiszpana Carlosa Alcaraza Brytyjczyk wyeliminował w półfinale. W meczu o tytuł pokonał Holgera Rune. Duńczyk obecnie wraca do zdrowia po zerwaniu ścięgna Achillesa.

W rywalizacji pań w ubiegłym roku najlepsza była Aryna Sabalenka, która w finale pokonała Mirrę Andriejewą. To właśnie Rosjanka w półfinale pokonała Igę Świątek.

Kiedy mecze?

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na środę i czwartek, 4-5 marca 2026 roku. Turniej poprzedzi pokazowy turniej mikstów, w którym wystąpi m.in. Iga Świątek w parze z Casperem Ruudem. Spotkania będą rozgrywane do 10 wygranych punktów.