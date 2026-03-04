Miała być wspólna przyszłość, a skończyło się na stracie 20 tysięcy złotych. 67-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego przekonała się, że miłość w sieci bywa kosztowna, zwłaszcza gdy "wybranek serca" przesyła prośby o pilne przelewy na ratowanie rzekomego majątku...

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Historia, którą przytaczają policjanci z mazowieckiego Piaseczna, zaczęła się niewinnie - od codziennych wiadomości i zdjęć przesyłanych przez mężczyznę, który przedstawiał się jako pracownik zagranicznej platformy wiertniczej.

Przez trzy miesiące budował zaufanie, snuł plany wspólnej przyszłości i zapewniał o swoich uczuciach. 67-latka nie podejrzewała, że za romantycznymi deklaracjami kryje się wyrachowany oszust.

Prośby o pieniądze i rosnące żądania

Gdy relacja nabrała tempa, pojawiły się pierwsze prośby o wsparcie finansowe. Mężczyzna tłumaczył się trudną sytuacją życiową i pilnymi wydatkami. Kobieta, wierząc w szczerość intencji, przekazała mu pieniądze.

Dopiero gdy żądania zaczęły dotyczyć coraz wyższych kwot, nabrała podejrzeń i zgłosiła sprawę na policję.

Nie daj się nabrać!

Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści internetowi doskonale manipulują emocjami, wykorzystując samotność i chęć niesienia pomocy. Budują relacje tygodniami, by w odpowiednim momencie wyłudzić pieniądze.

Policja apeluje o ostrożność: nie przekazuj pieniędzy osobom poznanym wyłącznie online, nie ulegaj presji czasu ani emocjonalnym prośbom o wsparcie finansowe. Każda prośba o pieniądze powinna być sygnałem ostrzegawczym.

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z rodziną lub zgłosić sprawę na policję. Tylko zdrowy rozsądek i czujność mogą uchronić przed utratą oszczędności.