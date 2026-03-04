Rzuty karne były potrzebne, by wyłonić pierwszego półfinalistę rozgrywek o Puchar Polski. Została nim ekipa GKS Katowice, która pokonała u siebie Widzew Łódź. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 1:1. GieKSa wygrała w karnych 4-2.

Piłkarze GKS Katowice Lukas Klemenz (L) i bramkarz Rafał Strączek (P) cieszą się ze zwycięstwa po serii rzutów karnych / Art Service / PAP

Gospodarze przystąpili do tego spotkania podbudowani domową wygraną z Górnikiem Zabrze 3:1 w ekstraklasowych derbach Śląska. Łodzianie przegrali swoje ostatnie ligowe spotkanie w Szczecinie z Pogonią 0:1.

Widzew rozpoczął spotkanie bardzo ofensywnie i szybko okazje do wykazania się miał bramkarz rywali. Rafał Strączek obronił strzał głową Samuela Kozlovsky’ego z bliska oraz uderzenia Andiego Zeqiriego i Juljana Shehu zza pola karnego.

Gola zdobył jednak zespół trenera Rafała Góraka. W 28. minucie do prostopadłego podania Alana Czerwińskiego dopadł tuż przed bramką Lukas Klemenz i nie dał szans Bartłomiejowi Drągowskiemu.