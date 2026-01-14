Początek 2026 roku przyniósł bezprecedensową liczbę cyberataków wymierzonych w polskie urzędy. Według najnowszego raportu Polska stała się głównym celem cyberprzestępców w Europie, a liczba prób ataków na sektor rządowy bije rekordy.

/ Shutterstock

W pierwszym tygodniu stycznia 2026 roku na jeden polski urząd przypadało średnio 3,2 tys. prób cyberataków.

Polska odnotowała najwięcej prób cyberataków wśród krajów europejskich.

Skala ataków na sektor rządowy była o 120 proc. większa niż na sektor energetyczny.

Eksperci wskazują, że Polska stała się celem ze względu na swoje znaczenie geopolityczne i wsparcie dla Ukrainy.

Najsłabszym ogniwem w systemach bezpieczeństwa pozostaje człowiek.

Według raportu firmy Check Point, do którego dotarła "Rzeczpospolita", w pierwszym tygodniu stycznia 2026 roku polskie instytucje rządowe były celem rekordowej liczby cyberataków. Średnio na jeden urząd przypadało aż 3,2 tysiąca prób ataków, co plasuje Polskę na niechlubnej pozycji lidera w Europie pod względem liczby incydentów.

Sektor rządowy najbardziej zagrożony

Skala ataków na sektor rządowy była aż o 120 procent większa niż na sektor energetyczny, który również mierzy się z bezprecedensową falą incydentów. Eksperci podkreślają, że tak duża liczba ataków to efekt rosnącego znaczenia Polski na arenie międzynarodowej oraz jej wsparcia dla Ukrainy.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że cyberataki stają się elementem strategii destabilizacji państwa i osłabiania jego odporności. Instytucje publiczne muszą przygotować się na coraz bardziej skoordynowane i zaawansowane działania ze strony cyberprzestępców.

Człowiek najsłabszym ogniwem

Mimo wdrażania nowoczesnych technologii zabezpieczających, eksperci zwracają uwagę, że to człowiek pozostaje najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa. Większość skutecznych ataków wymaga choćby minimalnej interakcji użytkownika, takiej jak kliknięcie w link czy otwarcie pliku. W sytuacji, gdy instytucje mają trudności z radzeniem sobie z codziennymi incydentami, wdrażanie zaawansowanych zabezpieczeń staje się jeszcze większym wyzwaniem.