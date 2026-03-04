Dwa tysiące celów w Iranie zaatakowanych, zniszczonych 17 irańskich okrętów. Admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) przekazał we wtorek dane dotyczące rozpoczętej w sobotę operacji Epicka Furia przeciwko Iranowi.

Ataki na Teheran trwają od soboty 28 lutego / Parspix/ABACA/Abaca/East News / East News

Od soboty trwa operacja Epicka Furia przeciwko Iranowi, prowadzona przez USA i Izrael.

Amerykanie zaatakowali prawie 2 tysiące celów w Iranie, niszcząc m.in. setki wyrzutni rakiet i dronów oraz poważnie osłabiając irańską obronę powietrzną.

Zniszczonych zostało 17 okrętów irańskiej marynarki wojennej, w tym najlepiej działający okręt podwodny.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Największe nagromadzenie sił USA na Bliskim Wschodzie od pokolenia

W operacji Epicka Furia ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce - przekazał admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM). Jak dodał, kolejne siły są w drodze. Podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.

Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.

Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas - podkreślił.

Cios w marynarkę wojenną Iranu

Poinformował, że amerykańskie bombowce B-2 i B-1 przeprowadziły precyzyjne uderzenia na obiekty związane z programem rakietowym znajdujące się głęboko wewnątrz terytorium Iranu. W nocy z poniedziałku na wtorek bombowce zaatakowały też m.in. punkty dowodzenia.

Zatapiamy też irańską marynarkę wojenną. Dotychczas zniszczyliśmy 17 okrętów irańskiej marynarki wojennej, w tym ich najlepiej działający okręt podwodny, w którym teraz jest dziura - wymieniał.

Przez lata irański reżim zastraszał międzynarodową żeglugę. Dzisiaj nie ma ani jednego okrętu irańskiego w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej - oświadczył dowódca.

Przekazał, że obecnie amerykańskie siły "polują na ostatnie irańskie mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych, aby wyeliminować" to, co określił jako resztkę irańskich zdolności do wystrzeliwania pocisków.

Cooper powiadomił, że w odwecie Iran zastosował ponad 500 pocisków balistycznych i ponad 2 tys. dronów.

Zdolność Iranu do zaatakowania nas i naszych partnerów słabnie, podczas gdy nasza siła bojowa rośnie. Moja ogólna ocena operacyjna jest taka, że wyprzedzamy nasz plan - podsumował dowódca CENTCOM.

Izrael zrzucił na Iran 4 tys. bomb

Z kolei izraelska armia ogłosiła we wtorek, że w ciągu czterech dni ofensywy przeciwko Iranowi zrzuciła na ten kraj ponad 4 tys. bomb i uderzyła w 300 irańskich wyrzutni rakietowych.



"W ramach wysiłków ofensywnych Siły Powietrzne wciąż przeprowadzają ciągłe fale uderzeń na wrogie systemy rakiet pocisków balistycznych i obrony przeciwlotniczej" - poinformowały w komunikacje siły zbrojne Izraela.



Armia dodała, że izraelskie myśliwce i drony prowadzą "systematyczne, całodobowe polowanie" na wyrzutnie rakietowe i składy pocisków balistycznych, aby zmniejszyć zdolności Iranu do ostrzeliwania Izraela.



W sobotę Izrael i USA rozpoczęły bombardowania Iranu, w których zginął najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei, oraz wielu spośród najwyższych przedstawicieli władz. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.