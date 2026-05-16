Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 mln forintów (ok. 105 tys. euro) - zapowiedział obecny szef rzędu Peter Magyar. Były premier zadeklarował, że chciałby przekazać te środki na dom dziecka na zamieszkanym przez mniejszość węgierską Zakarpaciu w Ukrainie.
"Viktor Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził - za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej" - napisał Peter Magyar w piątek na platformie X.