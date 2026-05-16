Kaplica w Chwarszczanach w woj. zachodniopomorskim, dzisiaj kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki, to jedna z najbardziej fascynujących i najlepiej zachowanych budowli wczesnogotyckich na Pomorzu Zachodnim. Jej historia sięga czasów templariuszy, a architektura skrywa wiele niezwykłych tajemnic. Średniowieczna Europa pełna była tajemniczych zakonów rycerskich, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych byli Templariusze. Choć ich obecność w Polsce trwała zaledwie kilkadziesiąt lat, pozostawili po sobie wyraźne ślady, które do dziś fascynują historyków i miłośników zagadek przeszłości.

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach – gotycka perła Pomorza Zachodniego / Shutterstock

Kaplica w Chwarszczanach to prawdziwa perełka z XIII wieku, związana z legendarnym zakonem templariuszy.

Unikalna gotycka budowla z dwóch wieżami skrywa historię templariuszy, joannitów i krzyżaków - każdy z zakonów zostawił tu swoje ślady.

Templariusze działali na Pomorzu Zachodnim około 80 lat, a ich komandorie to dziś unikatowe świadectwa historii i architektury.

Więcej najnowszych i najważniejszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Historia Chwarszczan sięga głęboko w przeszłość. Już w I tysiącleciu p.n.e. istniała tu osada kultury łużyckiej, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne. Przez wieki miejsce to pozostawało ważnym punktem na mapie regionu, a jego znaczenie rosło wraz z przybyciem zakonów rycerskich.

Templariusze i początki murowanej świątyni

Pierwsza murowana budowla w Chwarszczanach powstała około 1250 roku. Była to jednonawowa kaplica zbudowana z granitowej kostki, należąca do znanego i owianego legendą zakonu templariuszy. To właśnie templariusze, słynący ze swojego bogactwa i tajemniczości, nadali temu miejscu wyjątkowy charakter.

Z czasem pierwotna kaplica została rozebrana, a na jej fundamentach wzniesiono nową, znacznie większą świątynię w stylu gotyckim. W dolnych partiach budynku wykorzystano kamienie z wcześniejszej budowli, natomiast wyższe partie powstały z cegły. Ta mieszanka materiałów nadała kaplicy niepowtarzalny wygląd i trwałość, dzięki czemu przetrwała do dziś.

Joannici i krzyżackie epizody - zmienne losy świątyni

Po kasacie zakonu templariuszy w 1312 roku kaplica przeszła w ręce joannitów. W XV wieku okolica była również przez krótki czas związana z zakonem krzyżackim, co dodatkowo wzbogaciło historię tego niezwykłego miejsca. Każdy z zakonów pozostawił po sobie ślady widoczne zarówno w architekturze, jak i w lokalnych przekazach.

Architektoniczne osobliwości i tajemnice

Kaplica w Chwarszczanach wyróżnia się nie tylko swoją historią, ale także architekturą. Świątynia ma imponujące wymiary: długość 25,2 metra, szerokość 9,5 metra i wysokość aż 13,6 metra. Gotyckie, ostrołukowe okna nadają jej strzelistości i lekkości, a światło wpadające przez nie tworzy wyjątkową atmosferę we wnętrzu.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów są dwie cylindryczne wieże umieszczone w zachodnich narożnikach. Z ich szczelinowych otworów, przypominających strzelnice, wyłania się aura tajemniczości. Choć wieże mogą sugerować militarny charakter, całość budowli zachowuje typowy dla świątyń układ, a ich obecność najprawdopodobniej miała znaczenie reprezentacyjne lub symboliczne.

Kaplica w Chwarszczanach to nie tylko zabytek architektury, ale także ważny symbol dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Jej historia łączy w sobie wątki templariuszy, joannitów i krzyżaków, a unikalna architektura przyciąga zarówno historyków, jak i miłośników tajemnic.

Tajemnice templariuszy na ziemiach polskich

Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, znany szerzej jako templariusze, powstał na początku XII wieku w Jerozolimie. Założony przez grupę francuskich rycerzy, miał za zadanie chronić pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej oraz zabezpieczać miejsca kultu chrześcijańskiego. Z biegiem lat zakon zyskał ogromną potęgę i bogactwo, a jego komandorie - czyli lokalne placówki - powstawały w całej Europie, w tym również na ziemiach polskich.

Templariusze pojawili się w Polsce w XIII wieku, w czasach, gdy Europą wstrząsały kolejne wyprawy krzyżowe. W tym okresie książętom polskim zależało na podkreślaniu swojego zaangażowania w sprawy chrześcijaństwa. Udział w krucjatach był postrzegany jako istotny element prestiżu i religijnego obowiązku. Jednak nie każdy władca mógł sobie pozwolić na osobisty udział w wyprawach do Ziemi Świętej. Alternatywą było fundowanie lub przekazywanie ziem na rzecz zakonów rycerskich, w tym templariuszy. Takie nadania traktowano jako realne wsparcie dla ruchu krucjatowego i umacnianie pozycji Kościoła.

Na ziemiach polskich templariusze założyli co najmniej kilkanaście komandorii. Najważniejsze z nich powstały na Pomorzu Zachodnim - w regionie, gdzie wpływy zakonu były szczególnie silne. Do dziś zachowały się ślady ich obecności, przede wszystkim w postaci fragmentów dwóch kaplic templariuszy - w Chwarszczanach i w Rurce. Obiekty te stanowią unikatowe przykłady architektury zakonnej i są świadectwem dawnych czasów, gdy templariusze odgrywali istotną rolę w życiu lokalnych społeczności.

Obecność templariuszy w Polsce nie trwała długo - szacuje się, że zakon działał na naszych ziemiach zaledwie około 80 lat. W przeciwieństwie do zakonu krzyżackiego, templariusze nigdy nie stanowili zagrożenia dla polskiej państwowości. Ich działalność miała przede wszystkim charakter religijny i gospodarczy. W 1312 roku papież Klemens V rozwiązał zakon, a jego majątek został przejęty przez inne zakony rycerskie, głównie joannitów.