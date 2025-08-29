Kamil Majchrzak sprawił niespodziankę, po raz pierwszy w karierze pokonując Rosjanina Karena Chaczanowa i awansując do trzeciej rundy US Open. Zaraz po meczu swoją radością postanowił podzielić się z kibicami. W pewnym momencie chciał swoją czapkę przekazać młodemu kibicowi, jednak w ostatniej chwili dziecku "sprzątnął" ją dorosły mężczyzna. Kiedy Majchrzak dowiedział się o sytuacji, rozpoczął poszukiwania chłopca. Ich finał okazał się szczęśliwy!

Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem dziewiątym rosyjskim tenisistą Karenem Chaczanowem 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Spotkanie trwało cztery godziny i 31 minut.

Majchrzak pierwszy raz w karierze pokonał zawodnika z najlepszej dziesiątki światowego rankingu. To było jego piąte spotkanie z Chaczanowem i pierwsza wygrana.

W lipcu w 1/8 finału Rosjanin zakończył jego przygodę w Wimbledonie.

Nieprzyjemna sytuacja po meczu

Tym bardziej czwartkowa wygrana dla Majchrzaka była wyjątkowa. Polak po zakończeniu meczu podszedł do fanów, aby podziękować im za doping.

W trakcie rozdawania autografów Majchrzak zdjął swoją czapkę, żeby wręczyć ją jednemu z fanów. Wtedy telewizyjne kamery zarejestrowały szokującą scenę.

Mężczyzna wyrwał czapkę i schował ją za sobą. Chłopiec jeszcze coś próbował mu tłumaczyć, ale dorosły nie zamierzał mu jej oddawać.

 

Poszukiwania młodego fana

Majchrzak nie widział tej sytuacji. Dowiedział się o niej dopiero później.

"Po meczu nie odnotowałem, że moja czapka nie dotarła do chłopaka" - napisał, prosząc fanów o pomoc w odnalezieniu młodego fana, żeby móc przekazać mu drugą czapkę.

"Jeśli to Ty (lub Twoi rodzice widzą to) odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej" - dodał Majchrzak.

Szczęśliwy finał poszukiwań

Finał poszukiwań okazała się szczęśliwy. "Jestem pod wrażeniem mocy internetu. Mamy to! Wszystko jest już w porządku" - przekazał polski tenisista.

Nie wiadomo, kiedy Majchrzak będzie mógł wręczyć młodemu kibicowi prezent. Być może stanie się to w sobotę przed lub po meczu.

W sobotę rywalem Polaka będzie Leandro Riedi. Szwajcar, który do turnieju głównego dostał się przez kwalifikacje, również sprawił w czwartek niespodziankę. Pokonał rozstawionego z numerem 19. Argentyńczyka Francisco Cerundolo 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.