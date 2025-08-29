Reakcja rezerwatu i władz: To nigdy nie powinno się wydarzyć

Pracownicy Ol Jogi Conservancy nie kryją oburzenia. To nie powinno się wydarzyć. Jesteśmy rezerwatem i nie możemy na to pozwolić - powiedział jeden z pracowników, cytowany przez BBC. Podkreślił, że odwiedzający nie mają prawa zbliżać się do słoni, a tym bardziej ich karmić czy poić.

Sprawą natychmiast zainteresowały się kenijskie służby ochrony przyrody. Rzecznik Kenya Wildlife Service potwierdził, że trwa dochodzenie w sprawie incydentu. Władze rezerwatu przekazały nagrania odpowiednim organom, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Kenijscy eksperci ds. ochrony przyrody nie mają wątpliwości, że takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Około 95 proc. słoni w Kenii żyje na wolności. Publikowanie w mediach społecznościowych materiałów, które sugerują, że można się do nich zbliżać i je karmić, jest bardzo niebezpieczne - ostrzega dr Winnie Kiiru, biolog i specjalistka ds. ochrony słoni.

Podobnego zdania są przedstawiciele rezerwatów, którzy podkreślają, że kontakt z dzikimi zwierzętami powinien być ograniczony do minimum, a wszelkie interakcje muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Seria incydentów w kenijskich rezerwatach

Incydent z piwem i słoniem to nie jedyny przypadek nieodpowiedzialnego zachowania turystów w ostatnim czasie. Zaledwie tydzień wcześniej media obiegły nagrania z rezerwatu Maasai Mara, gdzie grupa turystów blokowała migrację antylop gnu podczas corocznej wielkiej wędrówki. Turyści wysiadali z pojazdów, tłoczyli się na brzegach rzeki i zmuszali zwierzęta do przeprawy przez wody pełne krokodyli.

W odpowiedzi na te wydarzenia kenijskie Ministerstwo Turystyki i Ochrony Przyrody zapowiedziało zaostrzenie przepisów. Operatorzy wycieczek mają obowiązek pilnować, by turyści nie opuszczali pojazdów poza wyznaczonymi strefami. W parkach mają pojawić się nowe tablice informacyjne, a edukacja odwiedzających na temat zasad bezpieczeństwa zostanie zintensyfikowana.