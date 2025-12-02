Czy legendarna tenisistka wróci na korty? Serena Williams dała sygnał, że jest to możliwe. Amerykanka zarejestrowała się w systemie antydopingowym Międzynarodowej Agencji ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA).

Serena Williams wraca na korty? / IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News / East News

44-letnia Williams została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa.

"Powiadomiła nas, że chce wrócić do systemu. Nie wiem, czy to oznacza, że wróci, czy też chce dać sobie taką szansę. Mogę tylko powiedzieć, że wróciła do systemu i będzie musiała zarejestrować swoje miejsce pobytu" - powiedział rzecznik ITIA Adrian Bassett, cytowany przez "New York Times".

Rejestracja w systemie ITIA nastąpiła 6 października, co oznacza, że Williams będzie mogła wrócić na korty w kwietniu 2026 roku.

Kariera jedynie w zawieszeniu?

Williams nie rozegrała oficjalnego meczu od ponad trzech lat, kiedy to dotarła do trzeciej rundy US Open. Wówczas mówiła o "ewolucji" swojej kariery, a nie o definitywnym zakończeniu sportowej drogi. We wrześniu 2022 roku złożyła jednak dokumenty, które zwalniały ją z obowiązku informowania o swoim miejscu pobytu - wymaganego przez przepisy antydopingowe.

W ostatnich miesiącach pojawiały się spekulacje o możliwym występie Sereny podczas US Open, zwłaszcza w deblu z siostrą Venus. Plany te jednak upadły, gdy okazało się, że nie można pominąć sześciomiesięcznego okresu testów.

Venus Williams, starsza siostra Sereny, nigdy formalnie nie zakończyła kariery i po 16-miesięcznej przerwie wróciła na korty w tym roku, odnosząc zwycięstwo w Waszyngtonie i docierając do ćwierćfinału debla US Open.

Powrót Sereny Williams do puli testów antydopingowych nie jest jeszcze oficjalnym ogłoszeniem powrotu, ale z pewnością rozbudza nadzieje kibiców na kolejne emocje z udziałem legendy tenisa.

Serena Williams to amerykańska tenisistka, uznawana za jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tego sportu. Urodziła się 26 września 1981 roku w Saginaw, w stanie Michigan. W trakcie swojej kariery zdobyła 23 tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej, co jest rekordem ery open w tenisie kobiet.