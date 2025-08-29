Jest kolejne prezydenckie weto. Tym razem Karol Nawrocki odesłał do Sejmu nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, czyli przepisów tzw. "lex Kamilek".

/ RMF FM

O decyzji prezydenta Karola Nawrockiego poinformował Zbigniew Bogucki - szef jego kancelarii. Nie ma powodu podpisania tej ustawy przez prezydenta z wielu powodów - mówił.

Bogucki powołał się na opinię Rzeczniczki Praw Dziecka. Jak tłumaczył, Monika Horna-Cieślak wskazywała na "daleko idące mankamenty" tej ustawy.

Pan prezydent nie zgadza się na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej. Przede wszystkim dobro dziecka - stwierdził szef kancelarii prezydenta.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki / Albert Zawada / PAP

Zawetowana nowelizacja lex Kamilek przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci m.in. zaświadczenia z KRS, a jedynie oświadczenia. Znosiła też obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby (np. szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje).

Zgodnie z nowelizacją obowiązku przedstawiania zaświadczeń nie miałyby też przychodzące do szkoły osoby, od których z założenia wymagana jest niekaralność, m.in. policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie. Zaświadczeń nie mieliby też potrzebować goście zaproszeni na zajęcia szkolne, w których uczestniczyłby nauczyciel.

Nowe przepisy znosiły także opłaty za zaświadczenia o niekaralności dla m.in. wolontariuszy, uczniów, słuchaczy, studentów odbywających obowiązkowe praktyki.