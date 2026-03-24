Polski tenisista Kamil Majchrzak zakończył swój udział w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Miami na trzeciej rundzie. W decydującym meczu przegrał z Francuzem Quentinem Halysem 6:7 (4-7), 1:6, mimo obiecującego początku spotkania.

Kamil Majchrzak / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Kamil Majchrzak odpadł w 3. rundzie turnieju ATP 1000 w Miami po porażce z Quentinem Halysem.

Polak prowadził w pierwszym secie 5:2, ale nie zdołał utrzymać przewagi.

Spotkanie rozpoczęło się po myśli Kamila Majchrzaka. Polski tenisista przełamał serwis Quentina Halysa w czwartym gemie i szybko objął prowadzenie 5:2. Wydawało się, że Polak kontroluje przebieg gry, jednak od tego momentu sytuacja na korcie diametralnie się zmieniła. Francuz zdobył 13 punktów z rzędu, błyskawicznie odrabiając straty i doprowadzając do tie-breaka. W decydującej rozgrywce Halys szybko uzyskał przewagę i wygrał pierwszego seta 7:6 (7-4).

Drugi set pod dyktando Francuza

W drugiej partii emocji było już znacznie mniej. Po wyrównanym początku Halys przejął inicjatywę i wygrał pięć gemów z rzędu, kończąc seta wynikiem 6:1. Tym samym zakończył marzenia Majchrzaka o awansie do kolejnej rundy turnieju w Miami.

Było to trzecie spotkanie obu tenisistów. W 2022 roku Majchrzak pokonał Halysa w turnieju w Pune, natomiast w styczniu tego roku lepszy okazał się Francuz podczas kwalifikacji w Brisbane. W drodze do trzeciej rundy w Miami Majchrzak pokonał Miomira Kecmanovicia z Serbii oraz rozstawionego z numerem 20. Amerykanina Learnera Tiena.

Szansa na historyczny awans w rankingu

Pomimo porażki, Kamil Majchrzak może zanotować awans w światowym rankingu ATP. Obecnie jest wirtualnie sklasyfikowany na 52. miejscu, co byłoby jego najwyższą pozycją w karierze.

Warto dodać, że w pierwszej rundzie turnieju w Miami odpadł także Hubert Hurkacz, przegrywając z Amerykaninem Ethanem Quinnem 2:6, 4:6.