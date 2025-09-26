Hubert Hurkacz nie wystąpi w październikowym turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Kontuzjowany Polak został wykreślony z listy zgłoszonych tenisistów.

Hubert Hurkacz / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polak, zwycięzca tej imprezy w 2023 roku, nie wrócił jeszcze do zdrowia po operacji kolana, którą przeszedł 30 czerwca.

Hubert Hurkacz kontuzji kolana doznał ponad rok temu, w drugiej rundzie Wimbledonu. Choć do gry wrócił już w sierpniu 2024, to wiosną tego roku nadal grał z ortezą chroniącą staw.

W czerwcu poinformował, że z powodu podrażnienia błony maziowej nie może wystąpić w Wimbledonie, a na początku lipca zdradził, że przeszedł artroskopię kolana.

28-letni wrocławianin od sierpnia ubiegłego roku rozegrał 37 meczów (bilans 21-16). Bardzo dobre spotkania, zwiastujące powrót do wysokiej formy, przeplatał jednak sytuacjami niepokojącymi. Zdarzyły mu się krecz, walkower czy rezygnacje ze startu w turniejach z powodów zdrowotnych.

W poprzednim sezonie Hurkacz w światowym rankingu był siódmy, ale przedłużająca się przerwa spowodowała, że obecnie zajmuje 69. miejsce.

W 2023 roku w finale w Szanghaju Hurkacz pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa. To ostatni znaczący sukces Polaka. W kwietniu 2024 roku wygrał jeszcze turniej rangi ATP 250 w Estoril.

Rok temu w Szanghaju Hurkacza zabrakło, a najlepszy był Włoch Jannik Sinner. W nadchodzącej edycji ma wystartować Kamil Majchrzak, który ostatnio również leczył kontuzję.