Do masowego, śmiertelnego zatrucia podrobionym alkoholem doszło w obwodzie leningradzkim w Rosji. Ofiar jest wiele.

Masowe zatrucie podrobionym alkoholem w Rosji. Nie żyje kilkanaście osób (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie pisze m.in. portal Radio Swoboda.

Do zatrucia doszło w rejonie słancewskim (obwód leningradzki), na zachodzie Rosji.

Państwowa agencja informacyjna TASS informowała początkowo o siedmiu ofiarach śmiertelnych. Medium "Baza", powołując się na swoje źródła, podała, że nie żyje 12 osób. Koniec końców TASS, opierając się na danych od władz lokalnych, przekazało, że we wrześniu, w opisywanym rejonie odnotowano 19 zgonów związanych z konsumpcją alkoholu. Wszyscy zmarli mieli kupić "płyn zawierający alkohol" we wsi Gostisty.

Zatrzymano już jej mieszkańca podejrzanego o sprzedaż trunku.

Rekordowe zatrucia pochłonęły dziesiątki ofiar

Jak przypomina Radio Swoboda, w ostatnich latach w Rosji odnotowano kilka przypadków masowego zatrucia podrobionym alkoholem. Powodem jest zazwyczaj dodanie alkoholu metylowego.

Niedawno zapadł wyrok w sprawie zatrucia napojem "Mr. Cider", do którego doszło w czerwcu 2023 roku. W obwodzie samarskim zginęło wówczas 50 osób. Najwięcej ofiar - 76 - pochłonęło zatrucie koncentratem "Bojarysznik" w obwodzie irkuckim w 2016 roku.