Do masowego, śmiertelnego zatrucia podrobionym alkoholem doszło w obwodzie leningradzkim w Rosji. Ofiar jest wiele.
O sprawie pisze m.in. portal Radio Swoboda.
Do zatrucia doszło w rejonie słancewskim (obwód leningradzki), na zachodzie Rosji.
Państwowa agencja informacyjna TASS informowała początkowo o siedmiu ofiarach śmiertelnych. Medium "Baza", powołując się na swoje źródła, podała, że nie żyje 12 osób. Koniec końców TASS, opierając się na danych od władz lokalnych, przekazało, że we wrześniu, w opisywanym rejonie odnotowano 19 zgonów związanych z konsumpcją alkoholu. Wszyscy zmarli mieli kupić "płyn zawierający alkohol" we wsi Gostisty.
Zatrzymano już jej mieszkańca podejrzanego o sprzedaż trunku.
Jak przypomina Radio Swoboda, w ostatnich latach w Rosji odnotowano kilka przypadków masowego zatrucia podrobionym alkoholem. Powodem jest zazwyczaj dodanie alkoholu metylowego.
Niedawno zapadł wyrok w sprawie zatrucia napojem "Mr. Cider", do którego doszło w czerwcu 2023 roku. W obwodzie samarskim zginęło wówczas 50 osób. Najwięcej ofiar - 76 - pochłonęło zatrucie koncentratem "Bojarysznik" w obwodzie irkuckim w 2016 roku.