Dziś Wielka Sobota. To dzień, gdy wierni w kościołach czuwają przy Grobie Pańskim i przygotowują się na Wigilię Paschalną. Dla chrześcijan to najważniejsza liturgia w roku. Dziś w parafiach w ciągu dnia odbywa się też święcenie pokarmów, które wspólnie z bliskimi zjemy podczas wielkanocnego śniadania.

Zdjęcie ilustracyjne / Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz / PAP

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku. Początkowo święcono wszystkie produkty, które znajdowały się na świątecznym stole. Dopiero później powstała tradycja święcenia koszyczków wielkanocnych.

Warto pamiętać, że w koszyczku przynosimy nie tylko świąteczne potrawy, ale także nas samych. W pewnym sensie koszyczek i to, co w środku, symbolizuje nasze życie. Ksiądz błogosławi pokarmy, które zjemy z bliskimi podczas radosnego świętowania Wielkanocy, ale też nasze życie. To błogosławieństwo to nasza prośba, by nasze życie było lepsze, by Bóg je uzupełniał swoją miłością i naprawiał - mówi dominikanin Łukasz Miśko - prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Koszyczek można przyozdobić gałązkami bukszpanu lub borówki, które są symbolem radości i nadziei Zmartwychwstania.

Skansen Muzeum Wsi Mazowieckiej. Kobiety z koszykami z wielkanocną święconką przy zrekonstruowanej XIX-wiecznej kapliczce / Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz / PAP

Jakie potrawy powinny znaleźć się w koszyczku i co symbolizują?

Jajka - to symbol nowego życia i Zmartwychwstania

To symbol życia, które daje nam Chrystus, ale też życia, które jako chrześcijanie otrzymaliśmy podczas Chrztu Świętego. Jajko to również znak odnowy naszych relacji, dlatego w wielu rodzinach dzielimy się nim i składamy sobie życzenia - podobnie jak robimy to z opłatkiem w Święta Bożego Narodzenia - mówi dominikanin.

Wędliny - symbolizują baranka, którego Żydzi przez wieki spożywali na pamiątkę swojego wyjścia z Egiptu

Jezus jest nowym Barankiem, który wyprowadza nas z "naszego duchowego Egiptu", pomaga nam przezwyciężać nasze słabości i wyjść z niewoli grzechu do naszej ziemi obiecanej, czyli lepszego, piękniejszego życia - podkreśla ksiądz.

Chleb - to bohater cudu Jezusa. W jednej z opowieści ewangelicznych Chrystus rozmnaża chleb i karmi nim tłumy głodnych ludzi

Dla chrześcijan chleb w koszyczku wielkanocnym to także symbol Eucharystii. Podczas Mszy Świętej przyjmujemy Komunię - chleb, który jest Ciałem Chrystusa. To On daje nam życie wieczne, a przyjmowanie Go umacnia nas w wierze - podkreśla ojciec Łukasz Miśko.

Sól - to bohaterka przypowieści Jezusa, o tym, że chrześcijanie powinni być solą ziemi

Jezus podkreśla, że chrześcijanie mają nadawać smak miejscom, w których żyją - rodzinom, miejscom pracy. Sól ma też właściwości konserwujące. Co to znaczy? To my, wierni, mamy troszczyć się o miłość i dobro w świecie - podkreśla ksiądz.

Dodatkowo w koszyczku wielkanocnym powinien znaleźć się też chrzan, który wzmacnia właściwości pozostałych potraw. Można odczytać go jako symbol ludzkiego zdrowia i siły fizycznej. Do popularnej święconki wkłada się także Baranka z masła, ciasta lub czekolady jako symbol Chrystusa Zmartwychwstałego oraz ciasto - najlepiej domowe. Taki wypiek symbolizuje ludzkie umiejętności i jest oznaką zakończenia czterdziestodniowego postu.Warto pamiętać jednak o odpowiednim znaczeniu i miejscu święcenia pokarmów w Triduum Paschalnym. Wielka Sobota to czas, gdy Jezus spoczywa w grobie. Główna refleksja tego dnia to pytanie - co to znaczy, że Bóg umarł z miłości dla nas? Koszyczek powinien być pewnym napięciem między Wielką Sobotą, a Niedzielą Zmartwychwstania - podkreśla dominikanin Łukasz Miśko - prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Ludowe święcenie pokarmów w kościele św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku. Wierni przyszli do kościoła ze święconką ubrani w śląskie stroje ludowe, a ceremonia święcenia pokarmów poprowadzona była w gwarze śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

Triduum Paschalne i jego znaczenie

Triduum Paschalne rozpoczęło się w Wielki Czwartek - pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z uczniami. Wtedy także Jezus dał przykład służby i umył apostołom nogi. W tym dniu symbolicznie w wielu parafiach kapłani wykonują podobny gest wobec wyznaczonych wiernych. To także dzień ustanowienia Eucharystii. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy. Tam Jezus czekał na swoją mękę.

Wielki Piątek - obchodziliśmy Liturgię Męki Pańskiej. W kościołach kapłani na znak czci leżeli krzyżem przed ogołoconym, pozbawionym obrusu ołtarzem. W tym dniu był czytany ewangeliczny opis męki Chrystusa. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, a wierni adorowali krzyż.

Wielka Sobota - wierni czuwają przy symbolicznych grobach i oczekują na wieczorną Liturgię Nocy Paschalnej. To najważniejsza liturgia w roku. Rozpocznie się o zachodzie słońca, a w jej trakcie zabrzmi "Alleluja" na znak Zmartwychwstania Chrystusa. W parafiach zabiją dzwony.