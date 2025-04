W Poniedziałek Wielkanocny na północy Polski wystąpią opady deszczu, a na zachodzie burze. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 60 km/h - przekazał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Suma opadów w tych rejonach może wynieść maksymalnie do 7-8 litrów na metr kwadratowy.

Lany poniedziałek na rynku w Kazimierzu Dolnym, 2024 / Wojtek Jargiło / PAP

Według prognozy IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju wzrastające do dużego. Tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 st. C do 10 st. C. Najchłodniej będzie na Podhalu -około 5 st. C.

Wiatr słaby i zmienny, z przewagą kierunków południowych. Miejscami na północy i wschodzie kraju możliwe silne zamglenia i mgły z ograniczeniem widzialności do 300 m.

Na lany poniedziałek synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze kraju umiarkowane wzrastające do dużego.

Na północy Polski prognozowane są przelotne opady deszczu, na zachodzie opadom mogą towarzyszyć burze. Suma opadów na obszarach występowania burzy wyniesie maksymalnie do 7-8 litrów na metr kwadratowy.

Termometry wskażą w drugi dzień świąt od 20 do 24 st. C, nad samym morzem ponownie od 11 do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany południowych, na południu chwilami porywisty. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.

