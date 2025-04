Dziś Wielki Piątek. W ponad 100 kościołach w całej Polsce odbywa się 15. Noc Konfesjonałów. Kapłani będą spowiadać przez cały dzień do północy, a w wielu parafiach nawet do rana.

Spowiedź / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dla wiernych sakrament pokuty ipPojednania to ważny element przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Jeśli jeszcze nie zdążyliście się wyspowiadać, można zrobić to dziś. Kapłani w ponad 100 kościołach w 37 polskich diecezjach będą spowiadać przez wiele godzin - także w nocy.

Specjalną mapę parafii z podziałem na diecezje wraz z godzinami spowiedzi znajdziecie TUTAJ.

Tam znajdziecie też poradnik, jak dobrze przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania. Wśród warunków dobrej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Co ciekawe ze "Spowiedzi ostatniej szansy" chętnie korzystają młodzi wierni. Noc Konfesjonałów najczęściej przyciąga osoby od wieku studenckiego do około 40. roku życia.

Noc Konfesjonałów to wydarzenie organizowane cyklicznie od 2010 roku. Pierwsza edycja akcji odbyła się dokładnie w piątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, o godz. 21:37.