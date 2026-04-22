Czołowa polska siatkarka Agnieszka Korneluk poinformowała o mediach społecznościowych o zakończeniu sportowej kariery. "Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam w tych trudniejszych i tych dobrych momentach" - napisała kapitan Biało-Czerwonych.

Agnieszka Korneluk / AA/ABACA/Abaca / East News

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi, a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy" - napisała na Instagramie Agnieszka Korneluk.

31-letnia siatkarka, najlepsza środkowa mistrzostw Europy 2019, sięgała z reprezentacją Polski po medale Ligi Europejskiej i Ligi Narodów.

"Ale to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji. Właśnie takie doznania dawał mi ten piękny zespołowy sport i właśnie takie chciałam dawać kibicom, chociaż ten, kto mnie zna, nieraz widział też łzy i złość. Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam" - czytamy we wpisie znakomitej zawodniczki.

"Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam w tych trudniejszych i tych dobrych momentach. Zawsze reprezentowanie Polski było dla mnie ogromną dumą. Teraz pragnę innej miłości, jeszcze większej, spełniania ogromnych, życiowych marzeń (Nie jestem w ciąży Pani Ewo M.)" - napisała Korneluk.



"Boże, dziękuję! Bez Ciebie nie byłabym tą samą osobą i siatkarką. Dziękuję za te wszystkie lata bez kontuzji, za grę z wiarą i nadzieją. Dziękuję, że czuwasz i wskazujesz mi to, co najważniejsze" - zakończyła swój wpis zawodniczka.

Agnieszka Korneluk w niedzielę zakończyła sezon w lidze tureckiej - z Fenerbahce zdobyła wicemistrzostwo kraju. Kilka dni wcześniej siatkarka poinformowała, że opuszcza turecki klub.

Wychowanka Energetyka Poznań wcześniej reprezentowała barwy Impelu Wrocław, Budowlanych Łódź, włoskich klubów: Pomi Casalmaggiore i Savino del Bene Scandicci oraz Grupy Azoty Chemika Police i DevelopResu Rzeszów.