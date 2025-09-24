Polscy siatkarze grają z Turcją w ćwierćfinale mistrzostw świata na Filipinach. W pierwszej partii Biało-Czerwoni nie dali szans rywalom. Zapraszamy do naszej relacji!

Wilfredo Leon i trener Polaków Nikola Grbić / Marian Zubrzycki / PAP

Polska - Turcja 1:0 (25:15, 8:4 trwa II set)

Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale od stanu 4:4 Biało-Czerwoni podkręcili tempo i zdobyli pięć punktów z rzędu, odskakując na 9:4.

Podopieczni Nikoli Grbicia pilnowali przewagi, która w pewnym momencie urosła do siedmiu punktów (17:10). Po znakomitym bloku Wilfredo Leona było już 21:13 dla polskiej drużyny. Za chwilę wynik poprawił asem serwisowym Bartosz Kurek. Kolejny blok dał Polakom dziesięciopunktowe prowadzenie (23:13). Partię, wygraną 25:15, zakończył atakiem ze środka Jakub Kochanowski.

Drugi set rozpoczął się od prowadzenia Turków, ale gdy na zagrywce pojawił się Norbert Huber, Polacy szybko odskoczyli na 4:1. Po atomowym ataku Kochanowskiego było 5:2.

Wyjściowy skład Polski: Bartosz Kurek, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (L).