Dwóch obywateli Finlandii zatrzymała policja na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau - podały służby w środę. 33-latkowie, mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie, bezprawnie wtargnęli na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Finowie muszą zapłacić grzywnę - każdy po po 1,5 tys. zł.

/ KPP w Oświęcimiu / Policja

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Małopolsce w poniedziałek. Oświęcimska policja poinformowała w środę, że wezwali ją strażnicy muzeum w Brzezince (Birkenau), którzy ujęli dwóch nietrzeźwych obywateli Finlandii. Z relacji strażników wynikało, że mężczyźni chwilę wcześniej nie zostali wpuszczeni na teren muzeum, ponieważ było już nieczynne.

Po chwili strażnicy zauważyli, że ci sami mężczyźni przeszli przez ogrodzenie i bezprawnie wtargnęli na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Zostali jednak szybko ujęci.

Policjanci zatrzymali 33-latków. Badanie ich stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu. Kolejno sprawą skandalicznego zachowania obcokrajowców zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren Auschwitz-Birkenau. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Mężczyźnie przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu nałożył na nich kary grzywny - każda w wysokości 1,5 tys. zł.