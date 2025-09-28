Ach, co to były za emocje! Czesi okazali się nie być aż tak łatwym przeciwnikiem. Polscy siatkarze wygrali z nimi mecz o brązowy medal MŚ na Filipinach 3:1.

Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal na MŚ na Filipinach / TED ALJIBE/AFP/East News / East News

Polacy pokonali Czechów w meczu o brązowy medal MŚ na Filipinach 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Biało-Czerwoni walczyli o pierwszy brązowy medal w historii. Poza trzema złotymi krążkami (1974, 2014 i 2018), mają w swoim dorobku również dwa srebra (2006 i 2022).

Dla czeskiej reprezentacji już sam awans do najlepszej czwórki globalnego czempionatu to historyczne osiągnięcie, najlepsze od rozpadu Czechosłowacji. Do tej pory ich najlepszym rezultatem w tej imprezie było 10. miejsce w 2010 roku.

O godz. 12.30 rozpocznie się finał, w którym broniący tytułu Włosi zagrają z Bułgarią.

W tym roku podium mistrzostw świata będzie w całości europejskie po raz pierwszy od 1966 roku.

Przebieg meczu

Polacy przystąpili do niedzielnego meczu znacząco osłabieni, podobnie jak w półfinale. Z powodu urazu mięśni brzucha kapitan Bartosz Kurek nie mógł pomóc drużynie w najważniejszych spotkaniach. Wobec niedyspozycji atakującego ważny mecz z Włochami musiał udźwignąć debiutujący w tej imprezie Kewin Sasak. Młodszy z atakujących we wcześniejszych spotkaniach pojawił się na boisku tylko kilka razy, na krótkich zmianach. W półfinale początkowo prezentował się słabo, jednak wraz z trwaniem spotkania rozkręcał się.

Początek meczu o brąz był wyrównany, dopiero kontry wykorzystane przez Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona oraz as serwisowy pierwszego z nich pozwoliły wicemistrzom olimpijskim objąć prowadzenie 13:7. Polacy spokojnie kontrolowali przebieg tej odsłony, chociaż gra opierała się przede wszystkim na Leonie (18:12). As serwisowy Jakuba Kochanowskiego powiększył dystans (20:13), a zepsuta zagrywka Lukasa Vasiny zakończyła seta (25:18).

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia Polaków 6:1 po serii mocnych zagrywek Sasaka. Gdy po stronie Czechów na zagrywce pojawił się Lubos Bartunek, odrobili oni część strat (9:11). Nie zdołali jednak doprowadzić do wyrównania, Biało-Czerwoni szybko odbudowali przewagę, ponownie przy serwisie Sasaka (14:9). Po raz kolejny jej nie utrzymali - podopieczni trenera Jiriego Novaka mieli kontakt punktowy po serii błędów Biało-Czerwonych (15:16). Tym razem doprowadzili do wyrównania i nawet objęli prowadzenie za sprawą akcji Martina Licka i asa serwisowego Marka Sotoli (21:19). Zwycięstwo 25:23 zapewnił Czechom Vasina.