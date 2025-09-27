"Ministranci" Piotra Domalewskiego otrzymali Złote Lwy dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz opowiada o grupie chłopców służących do mszy, którzy postanawiają walczyć z grzechem wśród lokalnej społeczności. Dla Piotra Domalewskiego to już drugie Złote Lwy w karierze. 8 lat temu zgarnął statuetkę za reżyserię Cichej Nocy. Srebrne Lwy powędrowały do "Franza Kafki" Agnieszki Holland.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni / Piotr Matusewicz / PAP

W wyścigu po Złote Lwy "Ministranci" pokonali 15 obrazów, wśród nich "Chopina, Chopina!" Michała Kwiecińskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, "Klarnet" Toli Jasionowskiej i "Terytorium" Bartosza Paducha. Szafirowymi Lwami dla najlepszego obrazu w konkursie perspektywy uhonorowano "Glorious Summer" Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka.

Na sobotniej gali zamknięcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za scenariusz do "Ministrantów" nagrodzony został Piotr Domalewski. Wcześniej "Ministrantów" uczczono nagrodą publiczności. Za montaż tego filmu doceniono Agnieszkę Glińską.

Statuetkę za zdjęcia wręczono Tomaszowi Naumiukowi za "Franza Kafkę". Piotra Szulca nagrodzono natomiast za muzykę do "Trzech miłości". Teresa Bagińska, Michał Bagiński i Miłosz Jaroszek ("Wielka Warszawska") zwyciężyli w kategorii najlepszy dźwięk, a Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński ("Chopin, Chopin!") w kategorii najlepsza scenografia.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poznaliśmy zwycięzców

Laureatką w kategorii za najlepszą rolę drugoplanową została Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Najlepszym aktorem drugoplanowym uznano Andrzeja Konopkę, który zagrał w "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Wcześniej za najlepszą charakteryzację wyróżniono Gabrielę Polakovą za "Franza Kafkę". Idan Weiss i Matylda Giegżno zostali uhonorowani za najlepsze role pierwszoplanowe podczas sobotniej gali zamknięcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Statuetki zapewniły im role w "Franzu Kafce" i "Światłoczułej". Wcześniej nagrodę za profesjonalny debiut aktorski przyznano Filipowi Wiłkomirskiemu, który wystąpił w "Bracie".

W kategorii kostiumy bezkonkurencyjne okazały się Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz ("Chopin, Chopin!"). Jury uhonorowało w kategorii debiut reżyserski lub drugi film Sebastiana Pańczyka za "Północ Południe". Emi Buchwald odebrała statuetkę za najlepszą reżyserię podczas sobotniej gali. Jury wyróżniło ją za realizację "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Wcześniej twórczyni "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" otrzymała Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego. Nagroda w konkursie perspektywy za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu przypadła Kubie Grabowskiemu, którego można oglądać w "Północ Południe"

W jury konkursu głównego znaleźli się reżyser Magnus von Horn (przewodniczący), kompozytor Bartosz Chajdecki, scenografka Magdalena Dipont, operator, reżyser, artysta wizualny Łukasz Gutt, producentka filmowa Magdalena Kamińska, scenarzysta Łukasz M. Maciejewski oraz aktorka Grażyna Szapołowska.