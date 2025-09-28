Od poniedziałku kierowców czekają poważne zmiany w organizacji ruchu na terenie budowy estakady w Wieliczce (Małopolskie). Prace prowadzone na drodze krajowej nr 94 spowodują zamknięcie jednego z pasów ruchu oraz wyznaczenie nowej ścieżki dla pieszych. Przy wjeździe do Krakowa mogą się tworzyć ogromne korki.

/ GDDKiA /

W poniedziałek rano (29.09), około godziny 10:00, po zakończeniu porannego szczytu komunikacyjnego, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na odcinku między Rondem Wieliczan a DK94 w Małopolsce.

Zamknięty zostanie lewy pas ruchu, co oznacza, że wyjazd z Wieliczki w kierunku Krakowa i Bochni będzie możliwy tylko jednym pasem. Kierowcy będą mogli z niego skręcać zarówno w lewo, jak i w prawo.

To może spowodować ogromne korki.

Zmiany dotkną także pieszych. Zamknięty zostanie bowiem chodnik po lewej (zachodniej) stronie drogi, a nowa ścieżka dla pieszych zostanie wytyczona z prawej strony - informują drogowcy.





Prace drogowe i kolejne etapy zmian

Jak informuje GDDKiA, na zamkniętej części drogi rozpoczną się prace związane z przygotowaniem nowej jezdni.

Po mniej więcej dwóch tygodniach roboty przeniosą się na prawą stronę drogi. Wówczas ruch będzie odbywał się lewą stroną, nadal jednym pasem. Ten etap potrwa kolejne 2-3 tygodnie.

Po jego zakończeniu planowane są następne zmiany w organizacji ruchu.

/ GDDKiA /

Budowa nowego, bezkolizyjnego węzła drogowego w Wieliczce ma na celu usprawnienie ruchu na DK94 oraz wjazdu do miasta.

Nowa estakada o długości około 70 metrów powstaje w miejscu skrzyżowania DK94 (ul. Krakowska) z ul. Krakowską Boczną, tzw. łącznikiem z rondem Wieliczan.

"Budowa nowego układu drogowego pozwoli na likwidację sygnalizacji świetlnej, a to udrożni ruch na DK94 i wjeździe do Wieliczki" – podkreślają wykonawcy inwestycji.