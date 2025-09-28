Potężne utrudnienia czekają mieszkańców stolicy. W niedzielę ulicami Śródmieścia, Woli, Bemowa, Bielan, Żoliborza, Pragi-Północ i Pragi Południe przebiegną uczestnicy Maratonu Warszawskiego i biegu na 10 kilometrów. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Start maratonu został zaplanowany na godzinę 9.00.

W niedzielę w Warszawie odbywa się Maraton Warszawski, będą utrudnienia /Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trasa maratonu

Niedziela w stolicy może być trudna dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Wszystko z powodu 47. Maratonu Warszawskiego.

W niedzielę biegacze pojawią się na ulicach Śródmieścia, Woli, Bemowa, Bielan, Żoliborza, Pragi-Północ i Pragi Południe. Start maratonu został zaplanowany na godzinę 9.00.

Sportowcy pobiegną ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie, Sokolą, Zamoyskiego, Targową, aleją Zieleniecką, przez rondo Waszyngtona, aleją Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie, Zatylną, Jagiellońską, przez rondo Starzyńskiego, Starzyńskiego, przez most Gdański, Słomińskiego, Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską, Powązkowską, Tatarską, Ostroroga, Wawrzyszewską, Obozową, Księcia Janusza, przez rondo Legii Warszawa, Księcia Bolesława, Widawską, Wrocławską, Powstańców Śląskich, aleją Reymonta, Kasprowicza, aleją Wittek, Marymoncką, Słowackiego, przez plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Bonifraterską, przez plac Krasińskich, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyską do mety.

Zawody na dystansie dziesięciu kilometrów wystartują z kolei o godzinie 9.45.

Zawodnicy będą biegli ulicami: Świętokrzyską, Nowy Świat, przez rondo de Gaulle’a, Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona do zawrotki na wysokości ulicy Kinowej i z powrotem tą samą trasą do Alej Jerozolimskich, Kruczej, Szpitalnej, przez plac Powstańców Warszawy i Świętokrzyską.

Część ulic w Śródmieściu i na Pradze-Południe zostanie otwarta jeszcze przed południem. Na ostatnie odcinki trasy ruch wróci około godziny 16.00.

Jako ostatnia, w poniedziałek około godziny 1.00, zostanie otwarta ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater.

Zakaz parkowania

W niedzielę od godziny 8.00 do 16.00 zakaz parkowania obejmie wszystkie ulice, którymi będą poruszali się uczestnicy obu biegów. Dodatkowo z parkowania wyłączona będzie ulica Sapieżyńska.

Zmiany w komunikacji

ZTM przekazał, że w noc z niedzieli na poniedziałek autobusy nocne będą kursowały inaczej w rejonie pętli przy Dworcu Centralnym i na ulicy Emilii Plater. Objazdami pojadą: N11, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N38, N41, N44, N61, N63, N64, N71, N81, N83, N85, N88 i N91.

Przez całą niedzielę autobusy linii 503 będą kursowały na trasie z Natolina Północnego do placu Konstytucji, a 518 z Nowodworów do pętli obok stacji metra Marymont.

Na trasy objazdowe pojadą tramwaje linii: 7, 9, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 33, 68, 70 i 78 oraz autobusy linii: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 151, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 517, 520, Z-5, Z12 i Z26. W czasie zawodów kursowanie autobusów linii 409 będzie zawieszone.







