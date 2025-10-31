Wojsko przerwało poszukiwania szczątków rosyjskich dronów, które we wrześniu wleciały w polską przestrzeń powietrzną i spadły na terytorium naszego kraju, a także szczątków pocisków użytych do ich zestrzelenia - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM.

Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń / Wojtek Jargiło / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zawiesił akcję, którą na jego rozkaz żołnierze prowadzili od kilku tygodni.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy przeczesywali teren na Lubelszczyźnie, podczas tych działań nie natrafili na żadne obiekty.

Akcję prowadziło codziennie od kilkudziesięciu do 150 wojskowych z Naziemnego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego WOT. Patrolowali pola i lasy w lokalizacjach wytypowanych przez ekspertów, w których mogło dojść do upadku szczątków pocisków i bezzałogowców. Chodzi między innymi o powiaty hrubieszowski, włodawski, tomaszowski i krasnostawski.

Decyzja o zawieszeniu, a nie zakończeniu poszukiwań może oznaczać, że wojsko ma świadomość o możliwości odnalezienia jeszcze szczątków rakiet i dronów.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy rakietami i dronami polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez wystrzelone z Rosji drony.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne - polskie F-16 i holenderskie F-35 - użyły uzbrojenia. Podczas zestrzeliwania dronów we wsi Wyryki został uszkodzony dom.

W kolejnych dniach w różnych miejscach na terenie kraju odnajdywano szczątki dronów, które zostały zestrzelone lub rozbiły się; drony i ich szczątki odnaleziono w województwach: lubelskim (najwięcej), mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Jak ustalił reporter RMF FM, w całym kraju szczątki obiektów latających, które wdarły się we wrześniu w polską przestrzeń powietrzną, znaleziono w 27 lokalizacjach.



