Przed południem na trasie Rajdu Śląska doszło do wypadku. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. W Chybiu niedaleko Cieszyna jeden z samochodów wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Wg. pierwszych informacji jedna osoba została zakleszczona w aucie. Była to pilotka jednego z kierowców. Kobieta zginęła. Rajd został przerwany.

Jak informują organizatorzy podczas rajdu zginęła pilotka Agnieszka Pyra, prywatnie żona kierowcy, który został przewieziony do szpitala.



O godzinie 11:00 na odcinku specjalnym Chybie (powiat cieszyński) doszło do wypadku załogi numer 40, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła pilotka. W następstwie tego tragicznego wydarzenia komitet organizacyjny Rajdu Śląska podjął decyzję o zakończeniu zawodów.



Samochód załogi numer 40 wypadł z trasy i uderzył w ogrodzenie. Kolejna załoga już po minucie wszczęła procedurę wypadkową. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się dwa zespoły ratunkowe. Kierowca w szoku został zabrany do szpitala na badania. Pilotki niestety nie udało się uratować.



Komitet organizacyjny Rajdu Śląska składa najszczersze kondolencje bliskim zmarłej zawodniczki. W tej sytuacji sportowa rywalizacja nie będzie kontynuowana, a załogi, kibice oraz osoby zaangażowane w organizację rajdu zgromadzą się przed Stadionem Śląskim, by uczcić pamięć pilotki minutą ciszy - poinformowali organizatorzy rajdu.







Rajd Śląska: Marczyk i Gospodarczyk prowadzą

Załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) prowadziła w piątek po pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Śląska. To oni wystartowali w sobotę jako liderzy. Drugie miejsce w piątek zajęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, a trzecie Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski.





Rajd Śląska ruszył w piątek. Sobota była jego ostatnim dniem. To piąta runda mistrzostw Polski. W Chorzowie rozegrane zostało Kryterium Powstań Śląskich. W trakcie imprezy zaplanowano też rywalizację w ramach MP samochodów historycznych oraz mistrzostwa Śląska. W sumie start zapowiedziało 106 załóg, w tym trzech mistrzów Polski: Mikołaj Marczyk (2019), Grzegorz Grzyb 2016, 2018) oraz Wojciech Chuchała (2014). W tym roku z obrony tytułu zrezygnował Fin Jari Huttunen.



Po raz piąty bazą Rajdu Śląska był chorzowski Stadion Śląski. Jeden z sobotnich odcinków specjalnych rozegrany miał zostać na ulicach centrum Katowic, a ostatnim akcentem miał być OS w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiący Power Stage.