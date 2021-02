380 tysięcy dawek szczepionki koncernu Pfeizer ma dotrzeć dzisiaj do Polski. Niemal od razu mają zostać rozwiezione do punktów szczepień, bo przez wcześniejsze ograniczenia dostaw, zużyty został bufor szczepionek w magazynach. Dla nas oznacza to przesuwanie terminów podania drugiej dawki preparatu przeciw Covid-19.

